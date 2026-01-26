蕭旭岑：重返執政必砍除黑機關

民進黨執政後，10年來共成立過39個政府機關、任務編組。國民黨副主席蕭旭岑26日表示，等國民黨重返執政後一定要重新檢討。（本報資料照片）

本報專題報導民進黨執政後，政府組織快速膨脹，10年來共成立過39個政府機關、任務編組。國民黨副主席蕭旭岑26日疾呼，這是個很嚴重的問題，民進黨成立「黑機關」養「綠友友」，但政府效能與組織膨脹成反比，根本不需要這麼多單位，等國民黨重返執政後一定要重新檢討。

蕭旭岑昨表示，政府組織膨脹問題很嚴重，賴清德的中央政府總預算已經是前總統馬英九執政時的數倍，去年大罷免期間，執政黨指控在野黨刪預算，所以政府機關沒衛生紙可用、無法聘手語老師，但即使照藍白立委提案刪除的預算，實際可運用的總預算還比前總統蔡英文時期的總預算高。

蕭旭岑批評，民進黨執政後成立很多黑機關，讓大家都有官做，他聽說海基會人員數已經比馬英九時候還多，但現在的海基會有比馬英九時期忙嗎？當時每年500萬大陸人來台，海基會人員及預算沒有現在多，現在兩岸關係被蔡賴執政斷掉，還有什麼業務？

蕭直言，民進黨執政後拚命擴充人員、擴張組織，還美化說要成立辦公室特殊編組，比如打詐辦公室，結果是愈打愈詐，民進黨之所以要成立這些單位，是因為綠友友需要生活、需要養；他也宣告，若國民黨重新執政，一定要徹底檢討，台灣不需要這麼多單位，因為政府的效能跟組織膨脹成反比。

國民黨立委賴士葆則表示，民進黨執政後，組織愈改愈肥，這是道地的雙標，民進黨在野的時候說政府要瘦身，在朝的時候政府就增胖，而增胖就是為了讓更多人有官當，選舉的時候才好操作、好綁樁。

國民黨團書記長羅智強抨擊，民進黨疊的就是綠色雞犬的屋、架的就是綠色雞犬的屋，到底為何要搞這麼多疊床架屋的冗員、組織？

然而，立法院民進黨團幹事長鍾佳濱強調，這些專案性質的會議是協調各部會之間的聯繫窗口，而成立政府機關依法均要通過相關組織條例，這些組織條例也必須由國會通過，藍白這2年掌握國會多數，「有通過什麼他們認為不適宜的組織條例，或擴增什麼不該有的黑機關嗎？」反要在野黨別睜眼說瞎話。

人事總處昨回應，現在部會及三級機關數量都比馬英九執政時少，並無「組織愈改愈肥」情事；至於採任務編組處理跨部會、臨時或新興重大業務，在歷任及各國政府都很常見。