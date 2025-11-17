蕭旭岑：駐台使節對鄭麗文提兩岸可溝通感興趣

國民黨副主席蕭旭岑。（資料照）

國民黨主席鄭麗文近期輪番接待外賓，國民黨副主席蕭旭岑17日透露，美國、日本、德國與新加坡等駐台代表近期拜訪鄭麗文時，對鄭麗文提出兩岸可以對話溝通都相當感興趣，他們也認為有助維持台海和平與區域穩定。

蕭旭岑在「中午來開匯」節目上談到自己剛被徵詢擔任副主席時，人還在大陸，後來他前往天津時，大陸方面就以「候任副主席」規格接待他，近日另一名副主席張榮恭也與國台辦主任宋濤會面，這都顯示大陸方面對新的國民黨團隊非常重視，也很重視兩岸關係。

蕭旭岑指出，張榮恭在對岸重申了原汁原味的九二共識，鄭麗文的路線也就是依據中華民國憲法、中國國民黨政綱，原汁原味的九二共識就在裡面。

對於黨內憂心鄭麗文路線急遽往統派靠攏，蕭旭岑則強調，多項民調都顯示，大部分民眾都支持兩岸應該要繼續溝通，應該維持溝通管道，連美國在台協會AIT都轉達了一樣的看法，現在確實只有國民黨有能力做到兩岸溝通，國民黨是站在主流民意一方，要競選的黨內同志也應該朝這方向思考，就能抬頭挺胸。

蕭旭岑也透露，美國、日本、德國、新加坡等國的駐台外交官，對鄭麗文提出兩岸可以對話溝通，他們都是感興趣的，也認為有助維持台海和平，維持區域和平，可以讓這些國家感到安心。

蕭旭岑認為，國民黨新團隊展現出能做兩岸和解對話交流的決心與魄力，將有助於安定並穩定主流民意的心，真正的主流民意是希望兩岸和平不要打仗。

另外，針對大陸公安立案調查綠委沈伯洋、並懸賞通緝網紅八炯、閩南狼；蕭旭岑表示，對於大陸長臂管轄他持保留態度；然而對這三人的個人行徑他直批惡劣，更形容沈伯洋如「詐騙集團」，並斷言三人根本不敢作台獨烈士。

蕭旭岑表示，對於大陸要長臂管轄，依據兩岸互不承認主權、互不否認治權的原則，把治權延伸到台灣來，對於大陸的這種行為，他持保留態度。但就沈伯洋等人的個人行為，蕭直批非常糟糕，沈伯洋在台灣如同詐騙集團，洗腦煽動青鳥、黑熊，台灣明明可以用各種方式維持兩岸對話與和平，他們卻煽動人朝向戰爭，甚至黑熊學院賣了課程還有急難救助包等，同品項比淘寶還貴。

蕭旭岑炮轟沈伯洋、八炯、閩南狼性格惡劣迫害陸配、侵害人權，他們的「罪行」，台灣內部無論是道德或法律層面，都該對人民交代；他怒斥三人迫害並拆散陸配家庭，就算哪個陸配的言論他們不接受，台灣有言論自由，沒法律禁止不能講了不愛聽的言論就能帶大批人馬去迫害人家；蕭直言這三人對台灣的發展是負面的。

蕭旭岑也認同立法院長韓國瑜所說，「自己生病要別人吃藥」，賴清德總統把責任推給在野黨跟台灣人民，大家根本沒必要幫你們背書，「個人造業個人擔」，賴清德應該放棄台獨路線不再引戰。

