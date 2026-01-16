蕭泰然基金會記者會–陳秀麗董事長為台灣打拼取得蕭泰然作曲家作品專屬授權



蕭泰然基金會陳秀麗董事長 ---- 這次已經徹底把蕭泰然作曲家的版權專屬授權拿回台灣，大家都可以安心來演奏蕭老師的作品。 https://vigormedia.tw/wp-content/uploads/2026/01/790248773.689450.mp4



廖元宏指揮家的心情 ---- 我與太太站在蕭泰然老師墓前時，內心充滿敬意與感觸。

這位畢生為台灣音樂與文化奮鬥的作曲家，雖然長眠異鄉，卻將最深的情感與精神留給了台灣。

回顧他在艱難時代中仍不放棄理想，為台灣的前途與音樂環境堅持努力的身影，令人動容，也令人省思。

正因如此，我們更能體會今日所擁有的一切並非理所當然，而是無數前輩付出心血所換來的成果。

這份站在歷史之前的感受，不只是感動，更是一種責任的提醒。

第一任蕭泰然基金會黃陽興董事長回顧基金會成立的辛苦談!



李敏勇詩人與蕭泰然作曲和作詞曲的回顧,最遺憾的是<高雄愛河交響樂曲>,蕭老師僅完成樂曲第一樂章.



