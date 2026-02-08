蕭泰然音樂版權爭議事件





近年來，一場關於台灣音樂家蕭泰然的作品版權爭議逐漸正式浮上檯面。

回溯當年（1980）因譜寫〈出頭天進行曲〉、鼓吹反抗獨裁統治而被國民黨政府列入黑名單的台灣當代作曲家蕭泰然（1938〜2015），過去長期旅居美國。1990年代，隨著台灣政治解嚴與本土文化意識抬頭，蕭泰然的作品在台灣逐漸受到重視。彼時為了更系統性地推廣、保存及演奏其音樂作品，並鼓勵台灣本土音樂創作，蕭泰然本人與一群熱心的台灣企業家、藝文界人士共同發起了成立基金會的構想。

基金會的籌備工作約始於1997年，最初由蕭泰然邀請好友與支持者共同參與，草創初期由本土企業家黃陽興擔綱首任董事長。1998年，為了擴大影響力並穩健運作，在台北正式登記為「蕭泰然文教基金會」，並找來「望春風出版社」負責人陳秀麗女士接任董事長。自此不僅投入資金、致力推動會務，更透過策劃大型音樂會、贊助出版錄音、樂譜及個人傳記（如《深情的浪漫：蕭泰然音樂世界選輯》），將蕭泰然的作品從「流亡海外的思鄉曲」提升為「台灣殿堂級的經典」。

舉凡1999年在基金會資助下，邀請美籍指揮家瓦赫坦．喬達尼亞（Vakhtang Jordania）指揮俄羅斯聯邦交響樂團（Russian Federal Orchestra），錄製了蕭泰然的三大協奏曲（《鋼琴協奏曲》、《小提琴協奏曲》、《大提琴協奏曲》）以及《1947序曲》等唱片專輯的發行，同時配合在台灣舉辦多場大型巡迴音樂會。此外，基金會也積極委託推展蕭泰然創作與演出歌頌台灣風土的作品-如管弦樂合唱曲〈玉山頌〉與〈啊～福爾摩沙—為殉難者的鎮魂曲〉等，並促成這些曲目在國家慶典（如總統就職典禮音樂會）中演出。

在蕭泰然晚年，基金會甚至策畫了一系列極具規模的「蕭泰然音樂節」與大型回顧展演（2009〜2010年），包括多場交響樂與合唱音樂會。當時蕭泰然本人雖然身體狀況已欠佳，仍親自返台參與。

2015年蕭泰然逝世後，基金會仍持續舉辦紀念音樂會，邀請國內知名音樂家（如蘇顯達、葉綠娜等）演奏、灌錄其作品。

由於蕭泰然生前希望他的音樂能被廣泛傳唱，因此過去在台灣的使用授權相對寬鬆。然而隨著蕭泰然夫婦相繼離世，美國家屬（後代子女）方面曾表示有意「收回版權」或對台灣的演出團體採取較嚴格的授權條件，引發台灣音樂界譁然，擔心未來演奏蕭泰然作品（如經典的《1947序曲》、《台灣翠青》等）會面臨法律風險或高額授權金。

為了主張保有蕭泰然作品的版權收益和管理權，蕭泰然次子蕭傑文（Jerome Hsiao）與兒媳何文瑩（Wen-Ying Ho）於2016年在美國（加州洛杉磯）成立「蕭泰然基金會」，儼然與台灣的「蕭泰然文教基金會」形成分庭抗禮之勢。

爭議的核心：從「共有的蕭泰然」到「家屬的蕭泰然」

2019年台灣「蕭泰然文教基金會」主辦「福爾摩沙之春」二二八紀念音樂會，當時卻因版權問題而決定整場不演蕭泰然的作品（尤其是具代表性的《一九四七序曲》），被外界批評猶如「牛肉麵店不賣牛肉」（參考陳維寧，2019年2月27日，〈失焦的二二八紀念音樂會〉，《自由時報》。）。

此後，為了讓國人能夠「安心演奏」蕭泰然的音樂，台灣的「蕭泰然文教基金會」董事長陳秀麗於2026年1月召開記者會宣布，經過協商，台灣方面已成功取得蕭泰然全數作品在台灣的「專屬授權」（參考2026年1月16日〈蕭泰然基金會記者會–陳秀麗董事長為台灣打拼取得蕭泰然作曲家作品專屬授權〉，《銳傳媒》），今後演奏者將不必直接面對美國法律或家屬的跨國版權問題。

豈料，就在這場記者會結束約兩周後，蕭泰然次子蕭傑文隨即在美國「蕭泰然基金會」臉書官方頁面（2026年1月29日）發文表示否認陳秀麗女士在記者會上的說法，並強調家屬方面才是真正合法的版權管理者。

事實上，這是一個關於「藝術遺產管理」非常典型的難題，涉及「公益推廣」與「家族私權」之間的拉鋸。兩者的衝突並不只是單純的版權歸屬之爭，甚至關乎雙方彼此價值觀認同的根本差異。

根據傳記資料記載，蕭泰然當年因為太太無端捲入惡意倒債案，導致破產而被迫遠走他鄉。他在1977年舉家遷往美國後，起初生活相當困頓，並於 1980 年代初期面臨經濟與身體（心臟手術）的雙重壓力。當時北美台灣人聯合基金會（TUF）與同鄉會社群發起了類似「群眾募資」的行動，許多家庭主婦、工程師、醫生，幾百、幾千美金地捐款。在蕭泰然最潦倒的時候，眾人透過集資「委託」（Commission）方式，讓他能夠無後顧之憂地從事音樂創作。

到了1990年代至2000年代初，台灣的「蕭泰然文教基金會」成為推動蕭泰然音樂最重要的力量。許多音樂會的經費籌措、樂譜出版，以及跟樂團的協調，都是由台灣基金會這群熱心的企業家與文化人奔走完成。當時蕭泰然與這些朋友之間有著深厚的信任，往往一句話就授權，並沒有簽署嚴格的商業合約。台灣方面的基金會認為，他們推廣蕭泰然音樂是為了提升台灣文化的國際地位，並非為了賺取版權費。他們擔心版權一旦回歸家屬，倘若家屬嚴格執行版權收費，可能會導致樂團或學校因預算問題而減少演出，反而阻礙了蕭泰然音樂的普及流通（即「公共財」的概念）。

但從後代家屬的立場來看，父親已逝，過去模糊的授權必須終止。所有樂譜的出版、演出權利，應該回歸到法定繼承人手中統一管理。根據著作權法，蕭泰然次子蕭傑文夫婦作為繼承人，擁有正當的法律權利來決定作品如何被使用。

因此，由家屬成立的美國基金會開始嚴格執行版權收費。過去台灣許多樂團演奏蕭泰然作品可能只需知會一聲或支付低廉費用，後來則需經過美國方面正式授權並支付符合國際標準的版權費。這樣的改變毋寧讓以往許多長期出錢出力、自認是蕭泰然「革命戰友」的台灣長輩感到心寒與錯愕，同時也對習慣講究「人情義理」的台灣音樂圈造成衝擊。

藝術家身後「文化公共財」與「家族私有財」之間的界線

簡言之，早年海外台灣人社群靠的是「博感情」與「默契」，大家為了共同的政治與文化理想（反抗國民黨威權、宣揚台灣文化）團結在一起，談錢傷感情，談合約太見外。但隨著蕭泰然音樂地位確立、作品進入商業演奏市場，以及蕭泰然離世，這種模糊的默契便無法應對法律上的利益分配。

如今台灣的「蕭泰然文教基金會」代表了蕭泰然生前的「歷史推手與公益推廣」，而美國的「蕭泰然基金會」代表了蕭泰然身後的「遺產繼承與版權收益」。若要問「哪一個才能真正代表蕭泰然？」答案可能取決於你的認知價值觀偏向「法律權利」或是「歷史情感」。

回顧過去，諸如此類「基金會／管理機構」與「直系親屬／繼承人」之間的紛爭在今昔歷史上並不罕見。通常核心矛盾在於：「文化遺產的推廣（公益）」與「版權收益（私利）」之間的權衡。

在這裡，我們不妨參酌國外一些類似的著名案例。美國靈魂樂教父雷．查爾斯（Ray Charles）在2004年去世前，安排將其龐大的版權資產與版稅收入全部捐贈給以他命名的「雷．查爾斯基金會」（The Ray Charles Foundation），用於資助聽障與視障弱勢團體。他生前已給予每位子女一筆信託基金，並要求子女簽署放棄其他遺產繼承權的協議。後來他的多位子女試圖援引美國版權法中的「終止權」（Termination Rights），試圖從出版商手中「收回」父親歌曲的版權。這直接威脅到基金會的主要收入來源。結果基金會將子女告上法庭，最終法院判決基金會勝訴，認定子女無權終止版權轉讓。這是一個典型的「維護公益遺願」戰勝「子女繼承權」的例子。

另舉一例，現代舞大師瑪莎．葛蘭姆（Martha Graham）過世後，將遺產留給了她的密友暨攝影師普羅塔斯（Ron Protas），而非她創立的「瑪莎．葛蘭姆舞蹈中心」（類似基金會的角色）。繼承人普羅塔斯後來卻對舞團索取高額授權費，甚至禁止舞團演出葛蘭姆的經典舞碼，導致舞團幾乎倒閉，從而引發了一場曠日持久的法律糾紛。法院最終裁定，葛蘭姆的大部分作品屬於「職務著作」（Work for hire），意即她作為舞團的藝術總監所作，因此版權歸屬於「舞蹈中心」。這讓舞團重新獲得了作品的主導權，得以繼續傳承。

除此之外，當藝術家身後遺留的「公共財」變成「私有財」時，家族內部的意見分歧，往往也會嚴重影響外界對該遺產的使用與觀感。譬如美國著名民權運動家馬丁．路德．金恩（Martin Luther King Jr.）過世之後，遺產由其子女成立的機構管理。多年來他們為了父親的演講稿、影像版權應如何授權、是否該販售其生前物品（如諾貝爾獎章）等問題，導致家屬之間彼此反目成仇，也曾向使用這些資料的媒體或其他單位收取高額授權費用。這與大眾認為「金恩博士的精神應屬於全人類」的期待產生巨大落差，常被引為「家屬私利vs.公共遺產」的負面案例。

言歸正傳，回到蕭泰然的音樂版權爭議事件。台灣的基金會方認為他們是歷史的見證者與參與者，擁有詮釋蕭泰然音樂的合法授權（根據2018年基金會與蕭泰然配偶高仁慈女士簽署專屬授權書）；但家屬認為自己才是合法的代理人。這導致雙方在規劃演出蕭泰然的音樂、整理蕭泰然遺作的過程中產生了一些不愉快的磨擦。

對於外人來說，這是一場遺憾的「轉型正義」：家屬維護自身權益無可厚非，但過程中確實損傷了許多當年無私奉獻者的情感。

最終，隨著台灣著作權觀念的成熟，儘管家屬在法律層面上擁有繼承權的正當性，卻也需要向社會大眾證明自身具備音樂展演的專業管理能力，並與台灣的基金會這邊彼此開誠布公、共同協調找出解決辦法。這雖然在初期造成一些推廣單位的錯愕，但長遠來看，也是讓蕭泰然音樂走向正規化、國際化版權管理的必經之路。

※作者為作家