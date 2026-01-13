蕭淑慎同意小15歲尪「花錢解決」！ 曾曝夫妻價值觀、步調不合

蕭淑慎和梁軒安的步調、想法不同。(中天綜合台提供)

女星蕭淑慎與小她15歲的丈夫梁軒安結婚將近9年，去年卻無預警對外表示與丈夫「明切割」，強調「誰搞事就找誰」，引發外界關注。近日，她在Podcast節目中再度語出驚人，坦言自己早已不想與丈夫有親密接觸，甚至同意對方花錢在外解決生理需求，再次掀起熱議。事實上，蕭淑慎過去就直言，這段相差15歲的「姊弟婚」，在價值觀、成熟度與人生目標上存在不小的落差。

蕭淑慎去年在節目《命運好好玩》中分享，和梁軒安長期存在思想差異。她重視獨立空間，享受一個人的時光，理想的婚姻是彼此生活在同一個屋簷下，能各自安好，只有在真正想交流時才對話；反觀梁軒安習慣將愛掛在嘴邊，即使沒話也要找話聊，這樣的相處模式讓她感到壓力與不耐煩。

蕭淑慎也坦言，若雙方在思想與心靈層面無法共鳴，表面的親密行為反而讓她感到不適，甚至產生被「工具化」的感受。相較於肢體親密，她更在意的是能否彼此陪伴成長，而非僅停留在行為層面的親密互動。她指出，15歲的年齡差距並非靜止不變，因為自己仍持續成長，若梁軒安在心靈層面的步伐跟不上，兩人之間的距離只會愈拉愈遠，這也是婚姻中長期存在的難題。

此外，蕭淑慎自認不愛管人、也不喜歡被約束，嚮往自在的生活方式，但梁軒安卻希望她能重拾夢想、重返演藝圈拚獎項，甚至直言她的生活有點廢，不斷催促她向前。對此，蕭淑慎表示，歷經癌症手術後，體力已不如以往，現階段最重視的是平淡、平安與健康，丈夫如同「生命教練」般的鼓勵與要求，反而成了她難以承受的壓力。

