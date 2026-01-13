蕭淑慎婚內開放花錢洩慾 小15歲尪梁軒安回應

蕭淑慎老公梁軒安說，現階段沒時間想性需求。（盧禕祺攝）

女星蕭淑慎結婚近9年，日前在Podcast節目自爆早已不想與丈夫梁軒安碰觸，甚至同意對方花錢在外解決生理需求，掀起熱議。稍早，梁軒安受訪回應了。

梁軒安表示：「那天我是陪太太去錄節目，節目內容本來就有娛樂效果，大家輕鬆看看就好。」至於蕭淑慎提到兩人的三觀差異大、摩擦過多，梁軒安坦言夫妻間一直有在溝通，也有共識，現階段最重要的是蕭淑慎的健康狀況，「她目前仍持續接受標靶治療，這類藥物確實會有副作用，我們都很清楚，也理性面對。我目前也忙於工作，主要投入在 AI 廣告領域以及旅遊產業的相關開拓，生活重心很明確。」

廣告 廣告

如何看待蕭淑慎同意他花錢解決生理需求？梁軒安直言：「老實說現在真的沒有時間去想這些。如果哪一天她狀況好、心情也好，那才是我會放在心上的事。 畢竟我體力比較好，哪天她撲上來，我可能會叫她說 『老公拜託』。」他認為，一段關係中不是只剩某一件事，彼此陪伴、把日子過好比較要緊。

蕭淑慎近期在薔薔Podcast節目《薔栗膠》表示，她與梁軒安早已沒有行房，可以接受對方在外面花錢解決生理需求，但前提是不要被拍到，不然會覺得既丟臉又尷尬。蕭淑慎否認兩人是屬於開放式婚姻，她的個性比較保守，不會在外面隨便亂來，但是對於丈夫的選擇，她並不在意。蕭淑慎進一步解釋，她與梁軒安之間早就因為三觀不合、想法差距過大等問題而產生疏遠，沒有性生活只是其中的一小部分而已，她甚至開玩笑地說，如果老公想要有小孩，可以自己去外面生，「漂亮的再帶回來，不漂亮就不要帶回來」。

更多中時新聞網報導

陳孟賢鼻子進場維修 治病兼盼歌聲更通透

大學法逾20年未修 教部將與各校討論

西島秀俊為《陌生人》幹架零NG