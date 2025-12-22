蕭淑慎復刻「20年前爆乳戰袍」！東西半球全放送 49歲身材震撼全網

娛樂中心／綜合報導

蕭淑慎過去3度染毒淡出演藝圈，近年正式復出並與小15歲的梁軒安結婚，2020年罹患十二指腸癌，隨後更轉移至肝臟，真實人生歷程宛如戲劇般起伏。曾以「金鐘爆乳」一戰成名的她，近日復刻當年激辣紅毯戰袍，只見現年49歲的她臉蛋、身材保養得宜，大方放送東西半球，震撼大批網友。

蕭淑慎復刻20年前金鐘戰袍。（圖／翻攝自蕭淑慎臉書）

蕭淑慎2005年以《孤戀花》入圍金鐘獎影后，儘管最終惜敗強敵王琄，與獎座擦身而過，當晚火辣戰袍卻成為一大焦點。近日她重新穿上這套黑色禮服，深V一路開至肚臍，上半身僅以兩條布料巧妙遮掩，單手插腰自信微笑凝視遠方，並以簡約透明耳環及手環點綴，風采絲毫不輸當年。

廣告 廣告

蕭淑慎凍齡美貌震撼網友。（圖／翻攝自蕭淑慎臉書）

照片曝光後，網友紛紛讚嘆「這是現在的妳！太猛了」、「這張前無古人後無來者」、「永遠的紅毯女神」、「可以復出拍戲了」。狀態絕佳的蕭淑慎，則忍不住直呼「拍一次，累死我了，感謝攝影師」。

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

更多三立新聞網報導

白冰冰現身力挺！51歲美魔女生日席開80桌 「紀念癌逝母親」超催淚

郭書瑤炸出激辣上圍！認了渴望「粉紅泡泡戀愛」老闆春風也說話了

北車中山隨機攻擊！蕭彤雯點破「兇嫌最終目的」呼籲：別再提他名字

獨家／李芷婷父親確診失智症！4年前曾摔傷腦 她崩潰爆哭：我才25歲

