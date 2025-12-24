蕭淑慎收露骨私訊 犀利開嗆：給我看一下你長什麼樣子？

女星蕭淑慎。(圖／中時資料照)

女星蕭淑慎向來作風直率、個性敢言，2017年與小她15歲的老公梁軒安結婚後，感情生活一向低調穩定，仍不時透過社群平台分享近況，與粉絲互動。沒想到近日她卻在臉書公開一張私訊截圖，內容露骨又失禮，讓她當場傻眼，也忍不住親自出面回嗆，引發網友熱烈討論。貼文一曝光，立刻掀起關注，不少人替她抱不平，直呼這樣的留言實在太誇張。

從蕭淑慎公開的截圖中可見，有網友竟直接傳訊表示「看了你的照片之後想跟你上床，想問問你，能不能跟你上床」，語氣不但唐突，內容也相當冒犯，甚至讓人感到不適。面對這樣突如其來的私訊，蕭淑慎並未選擇隱忍或忽視，而是以她一貫犀利又帶點幽默的方式回應，直接曝光私訊內容，並不忘酸對方「能不能先給我看一下你長什麼樣子？」接著更直接開嗆：「再問問到底想付多少錢跟我上床？」字句毫不留情，態度相當強硬。

廣告 廣告

除了犀利反擊外，蕭淑慎也清楚表明自己的立場，強調自己早已是人妻身分，直言「不管怎樣，我也已經是個人妻了」，並反問對方「是不是要尊重一下我老公才對？」她也在貼文中加上Hashtag自嘲提問「#老公多少錢願意把我賣了？」、「#這要怎麼處理？」用半開玩笑的方式化解不舒服的情緒。

貼文曝光後，留言區迅速湧入大量網友聲援，多數人對該名私訊網友的行為感到不齒，紛紛直言「太誇張了吧！她都已經是人妻了這種話還敢說」、「不用理會這種人，沒有教養又骯髒，真的超噁心」、「崇拜女神也不是這樣吧，幫我簽名我就感動到哭了」、「果然還是當年的霹靂無敵美少女」、「姐這太好笑了吧」。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

更多中時新聞網報導

KARA台北跨年開放粉絲點歌

2025十大娛樂新聞回顧》金秀賢陷金賽綸風暴形象崩壞

李聖傑放話攻蛋每秒都驚喜