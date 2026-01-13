蕭淑慎爆無夫妻生活！認「同意小15歲尪偷吃」

娛樂中心／尤乃妍報導



49歲女星蕭淑慎2017年與小15歲的圈外人梁軒安結婚，她日前參加薔薔Podcast節目《薔栗膠》分享二人近期婚姻狀況，直言表示與丈夫早已沒有「夫妻生活」，甚至可以接受丈夫「自行花錢解決」，超前衛婚姻觀就連平時作風一向大膽的薔薔都有些許吃驚。





蕭淑慎大方坦言與丈夫早已沒有性生活，可以接受老公「花錢自己解決」。（圖／翻攝自YouTube@@superglue0517）

49歲女星蕭淑慎，2017年宣布與小15歲的圈外人梁軒安結婚，兩人婚姻狀況一直受到外界關注。近日蕭淑慎在薔薔Podcast節目《薔栗膠》上分享，與丈夫梁軒安早已沒有夫妻生活，幾乎不讓梁軒安碰，甚至坦言可以接受他「自行花錢解決」，只要不要被拍到就好，不然丟臉又尷尬，超前衛婚姻觀讓作風一向大膽的薔薔聽了都驚呼「你們是開放式關係嗎?」蕭淑慎表示，她對待婚姻還是有一定的原則，自己不會在外偷吃，但丈夫怎麼選擇那是他的事，她並不在意。蕭淑慎解釋，兩人婚姻關係早因三觀不合、想法差距等問題疏遠，沒有性生活只是其中的一小部分。

梁軒安近年來風波不斷，去年3月蕭淑慎終於忍無可忍在臉書發文切割。（圖／翻攝自Instagram@kittyhsiao_official）

梁軒安近來風波不斷，曾被指控騙財騙色，蕭淑慎去年3月更是直接在社群發文聲明老公在外的一切行為都「與她無關」，她寫下「梁軒安在外面所有的行為及人際交往、事業也與我蕭淑慎無關，梁軒安完全沒有靠蕭淑慎，蕭淑慎也沒有靠梁軒安，大家都是成年人，都該有著相對的成熟及責任感」，如此大動作切割可看出兩人相處採「感情AA制度」，各自為自己的行為買單。

