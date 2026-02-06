蕭淑慎結婚8年無性生活！小15歲尪「可花錢洩慾」 出手送百萬豪宅

記者蔡維歆／台北報導

薔薔近來開設Podcast節目「薔栗膠」，邀來許多來賓暢聊生活，最新一集中，49歲蕭淑慎提到跟梁軒安結婚8年，已經進入了無性婚姻，甚至不避諱表示同意讓老公外出花錢解決需求。近來蕭淑慎跟著老公去澳門出差，3天2夜的行程小度蜜月，梁軒安趁這次旅行，掏出百萬買房，特別挑了一戶買給太太幸運的7樓，當作這趟行程的一個紀念。

蕭淑慎談及婚姻觀。（圖／翻攝自IG）

根據《中國時報》報導，蕭淑慎對於「無性生活」引起許多討論，她大方表示：「我們本來就是很坦率相處的夫妻。很多人以為感情一定要一直很浪漫，其實能把真實生活講清楚、說明白，反而比較走得久。」而梁軒安投資創業，提供AI媒體行銷服務，近來也轉向投資房地產，首成立香港區據點。這次她陪老公考察投資走訪澳門本島，蕭淑慎透露，現階段的重心會放在家庭與生活本身，還有貓咪，也提到未來劇本如果有合適內容或角色，不排斥嘗試，但前提一定是生活品質能夠被照顧好。

而蕭淑慎先前上節目也透露當初是帶球嫁給梁軒安，本來父親相當反對這椿婚事，不過婚後的蕭淑慎小孩並未保住，如今已停經的蕭淑慎坦言，沒有小孩仍是她這輩子的遺憾。後來，蕭淑慎健康亮起紅燈，經歷癌症手術，而跟梁軒安的8年婚姻也曾有過風波，但兩人相互扶持至今，談到愛情保鮮秘訣，蕭淑慎表示正是自律跟空間，針對婚姻觀，蕭淑慎表現得相當前衛，坦言已經不讓老公「碰」，認為彼此三觀不合，還表明願意讓尪花錢解決。結果播出後意外掀起熱議。

