蕭淑慎結婚8年自爆「早就不想給他碰」 開放讓小15歲尪花錢解決

蕭淑慎婚坦言跟丈夫早已沒有性生活。（圖／翻攝臉書／蕭淑慎）

49歲藝人蕭淑慎近日登上薔薔主持的Podcast節目《薔栗膠》，罕見談及與小15歲丈夫梁軒安的8年婚姻關係。節目播出後，她直率又坦誠的言論迅速引發關注，不僅坦言早已不再與丈夫發生親密關係，還提到婚後歷經流產、罹癌與停經等人生關卡，如今無法再生育，讓她感慨表示：「沒有生小孩，可能是我這輩子唯一的遺憾。」

蕭淑慎透露，當初決定與梁軒安結婚時，其實並未獲得父親認可。不過，因為當時意外懷孕，仍選擇走入婚姻。可惜婚後未能順利保住胎兒，之後又罹患癌症，經歷手術與藥物治療後，身體狀況已無法再承擔懷孕風險，加上目前已停經，使她不得不面對無法生育的現實。

面對薔薔提問若丈夫想要小孩該怎麼辦時，蕭淑慎直言：「那就他自己去生。」她甚至半開玩笑地補充：「漂亮的再帶回來，不漂亮就不要帶回來。」此話一出，讓現場氣氛一度輕鬆起來，也凸顯她對婚姻的開放態度與自我調適的能力。

談到夫妻相處，蕭淑慎毫不掩飾地表示，兩人早已無親密接觸，並非因第三者介入，而是價值觀分歧所致。她強調，婚姻中最大的摩擦來自三觀不合，而非男女問題。對於丈夫是否可能有外遇，她態度平和表示：「男人偷吃對我來講根本不算什麼。」甚至認為「花錢解決比較乾脆」，只要不被拍到、不要惹出麻煩，她就能接受。

儘管如此，蕭淑慎仍強調自己並非身處「開放式關係」。她說，雖然不會干涉對方是否在外解決需求，但這並不代表彼此有開放式婚姻的共識。她自認性格保守，既然選擇婚姻，就會尊重這段關係。

節目中，夫妻倆雖鬥嘴不斷，卻也流露出深層的依賴與情感。蕭淑慎坦言，最擔心的是「如果有一天我不在了，不知道他該怎麼辦」。梁軒安則回應，自己在心理層面非常依賴她，當初看到她被外界攻擊時，心中滿是不捨與心疼。薔薔總結兩人的婚姻狀態為：「身體開放，但心靈還是在一起的。」

此外，蕭淑慎也替丈夫發聲，否認外界指稱他「吃軟飯」的說法。她強調，梁軒安仍有負擔生活開銷，認為「給錢就是負責任的態度」。她補充指出，自己生病與父親住院期間，丈夫始終陪伴在側，讓家人逐漸改觀，也慢慢接受這段婚姻。

