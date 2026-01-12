蕭淑慎結婚8年認了「不讓小15歲尪碰」 大方同意：花錢洩慾

娛樂中心／蔡佩伶報導

薔薔近來開設Podcast節目「薔栗膠」，邀來許多來賓暢聊生活，最新一集中，49歲蕭淑慎提到跟梁軒安結婚8年，已經進入了無性婚姻，甚至不避諱表示同意讓老公外出花錢解決需求。

蕭淑慎透露當初是帶球嫁給梁軒安，本來父親相當反對這椿婚事，不過婚後的蕭淑慎小孩並未保住，如今已停經的蕭淑慎坦言，沒有小孩仍是她這輩子的遺憾。

後來，蕭淑慎健康亮起紅燈，經歷癌症手術，而跟梁軒安的8年婚姻也曾有過風波，但兩人相互扶持至今，談到愛情保鮮秘訣，蕭淑慎表示正是自律跟空間，針對婚姻觀，蕭淑慎表現得相當前衛，坦言已經不讓老公「碰」，認為彼此三觀不合，還表明願意讓尪花錢解決。

蕭淑慎結婚8年。（圖／翻攝自蕭淑慎臉書）

