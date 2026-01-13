蕭淑慎結婚8年認「已經無性」！ 接受老公花錢解決：早就不想給他碰

女星蕭淑慎近日登上薔薔主持的Podcast節目《薔栗膠》，談及與小15歲丈夫梁軒安結婚8年的婚姻狀態，坦承夫妻倆現在已經是「無性婚姻」，對親密關係的直白看法引發外界關注。

談到婚後相處，蕭淑慎坦言，夫妻倆其實早已沒有親密接觸，直說自己「早就不想給他碰」。她也不避諱分享，若丈夫有生理需求，她反而會直接對對方說：「你最好是去花錢就算了。」不過，她也設下明確底線，反覆強調「千萬不要被拍到」，否則只會讓她覺得丟臉又尷尬。

蕭淑慎接受老公花錢解決性需求。（圖片來源：臉書 蕭淑慎KittyHsiao）

當薔薔問到對另一半忠誠度的看法時，蕭淑慎語氣相當冷靜，直言：「男人偷吃對我來講，這件事情根本就不算什麼東西。」薔薔好奇追問兩人是否屬於開放式關係，對此蕭淑慎隨即否認，強調自己個性其實偏保守，「我跟他結婚，我也沒有跟人家開放式，我選擇結婚就是要尊重婚姻。」

至於如果老公真的在外與其他女性有親密互動，回家後是否還能同床？蕭淑慎也說得很直接：「你就睡旁邊一點，不要抱我啊。」她再次重申，夫妻之間的問題，從來不是男女關係，而是彼此「三觀不合」，想法落差太大，長期下來自然影響感情。

節目中，蕭淑慎也談到自己的人生經歷。她回憶，當初決定與梁軒安結婚時，其實並未獲得父親支持，對方一度希望她能嫁給富二代。她笑說，最後會答應結婚，是因為梁軒安「最不要臉了，死皮賴臉一直求」，加上當時意外懷孕，才走入婚姻。可惜婚後未能保住孩子，之後她又罹癌動手術、服藥治療，如今已停經，也讓她感嘆：「沒有生小孩，可能是我這輩子唯一的遺憾。」

蕭淑慎跟小15歲的梁軒安已經結婚8年。（圖片來源：臉書 蕭淑慎KittyHsiao）

對於外界常質疑梁軒安「吃軟飯」，蕭淑慎也在節目中替丈夫說話，表示對方仍會負擔生活費，她認為「給錢就是負責任的態度」。她也提到，自己生病與父親住院期間，梁軒安始終陪伴在側，這些行為也讓家人逐漸對他改觀。

談到夫妻如何維持關係，蕭淑慎的態度依舊相當直率。她說兩人相處的方式就是「你不要管他，他也不要來管你」，並強調每個選擇都要自己承擔後果。她也再次重申立場：「那是他的事情，我不會管，但出了什麼事，就是他要自己面對。」

節目最後，薔薔形容兩人的婚姻狀態是「身體開放，但心靈還是在一起的」，蕭淑慎聽後點頭回應。雖然言談間充滿鬥嘴與玩笑，但也能看出，這段婚姻在衝突與磨合中，仍以彼此的方式持續前行。

