蕭淑慎自爆無性婚姻 同意小15歲尪花錢解決：早就不想給他碰

【緯來新聞網】女星蕭淑慎與小15歲老公梁軒安結婚8年，夫妻步入無性婚姻，她自爆已經不再和老公發生親密關係，更同意對方花錢解決需求。對此，梁軒安強調娛樂效果看看就好，最重要的是蕭淑慎的身體健康。

蕭淑慎自爆與老公梁軒安已經沒有夫妻親密關係。（圖／翻攝自蕭淑慎KittyHsiao臉書）

蕭淑慎最近登上薔薔的Podcast節目《薔栗膠》，談論自己對感情的看法，坦言男人偷吃對她來講，根本不算什麼，並表示雙方不是開放式關係，「因為我還是比較保守一點，我既然選擇結婚，那我就是要去尊重這段婚姻」。



薔薔好奇詢問，如果老公在外面和別的女生睡在一起，是否能接受回家再同床共枕？蕭淑慎表示，不知道對方的情況，但是對她來講，就是「你就睡旁邊一點，不要抱我」，更自爆夫妻倆很久已經沒有親密關係，「我早就不想給他碰」。



蕭淑慎進一步透露，她和老公真正會感情不好，都不是因為男女有問題，主要是在於2人三觀不合，想法差距、摩擦太大，「是這樣子的狀態，會影響到我們2個人之間的感情」，也不排斥對方若有需求，可以花錢去外面解決，但也警告：「千萬不要給人家拍到，不然很丟臉又尷尬」。



對此，梁軒安今（13日）接受《三立新聞》訪問回應，強調娛樂效果看看就好，目前他忙於工作，最重要還是蕭淑慎的身體要顧好，有持續在吃標靶藥物，一方面副作用會讓人比較沒有興致，「希望她身體最重要，我本身沒有關係，我們一起養貓就好了，不要再鬧出人命」。

