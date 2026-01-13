蕭淑慎自爆8年婚姻「早就不想給他碰」！要小15歲嫩尪去外面花錢解決

蕭淑慎大方分享和小15歲老公梁軒安的婚姻生活。翻攝自IG



49歲女星蕭淑慎與小15歲丈夫梁軒安結婚8年，她近日登上薔薔的Podcast節目《薔栗膠》，大方談及婚姻生活，內容毫不避諱，直言兩人早已進入「無性婚姻」狀態，也分享她對感情與婚姻的獨特看法。

蕭淑慎坦言，自己因停經與健康因素，早就不再與老公發生親密關係，「早就不想給他碰」。她也表示，若另一半有生理需求，可以選擇在外花錢解決，但前提是不要被拍到，「不然很丟臉又很麻煩」，更語帶玩笑說：「去外面找別人生小孩，漂亮再帶回來。」相關言論曝光後，引發外界熱烈討論。

談及婚姻觀，蕭淑慎直言自己並非開放式關係，仍然尊重婚姻本身，只是對男女關係相對看淡。她表示，男人若出軌偷吃，「根本不算什麼東西」，那是對方的選擇，也必須自行承擔後果。她強調，夫妻真正產生衝突，並非因為男女之事，而是來自價值觀與想法上的落差與摩擦。

節目中，蕭淑慎也透露，當年結婚時父親曾強烈反對，認為她可以嫁給條件更好的對象，但她最終選擇梁軒安，理由竟是「因為他最不要臉」，形容對方死皮賴臉地追求，恰巧自己當時懷孕才點頭答應。不過，孩子最終未能保住而流產，之後她又罹癌動手術治療，身體狀況已不再適合懷孕，如今也已停經，感嘆沒能生下孩子成為一生遺憾。

面對外界質疑梁軒安「吃軟飯」，蕭淑慎則為老公抱不平，強調對方其實沒有真正靠她生活，反而承受不少罵名，梁軒安還是會負擔生活費，雖然不算特別會賺錢，但「願意給就是負責任」，至於夫妻相處之道，她直言彼此的原則是「不要管他，他也不要來管你」。

錄製節目當天，梁軒安也在現場陪伴，夫妻倆不時鬥嘴，梁軒安坦言，自己在心理層面相當依賴蕭淑慎；而蕭淑慎則反過來擔心，若有一天自己不在了，老公該如何生活。薔薔形容兩人是「身體開放、心靈在一起」，蕭淑慎也點頭認同，表示8年婚姻在爭吵與理解中，仍維持著屬於他們的獨特平衡。

