蕭淑慎談小15歲尪婚姻 同意老公「花錢解決」：別被拍到就好

（娛樂中心／綜合報導）女星蕭淑慎與小15歲老公梁軒安結婚8年，近日登上《薔栗膠》，大方談及婚姻現況與兩性觀。她在節目中坦言，夫妻間早已沒有親密接觸，甚至直言「早就不想給他碰」，相關言論曝光後迅速掀起網路熱議。

節目中，主持人薔薔拋出關於伴侶忠誠度的提問時，蕭淑慎語出驚人表示：「男人偷吃對我來講，這件事情根本就不算什麼東西。」一席話讓薔薔當場愣住，隨即追問兩人是否屬於開放式關係。對此，蕭淑慎嚴正否認，強調自己個性其實偏保守，既然選擇結婚，就會尊重這段婚姻，並未與老公達成開放式關係的共識。

談到若另一半真的在外發生性關係，是否仍能同床共枕，蕭淑慎則直言，她不會過問對方在外做了什麼，但底線相當清楚，「你就睡旁邊一點，不要抱我啊。」她也進一步透露，兩人已很長一段時間沒有親密行為，自己對於肢體接觸早已失去意願。

至於婚姻中真正的衝突來源，蕭淑慎強調，並非男女關係或外遇問題，而是彼此三觀不合。她坦言，雙方在想法與價值觀上的巨大落差，才是影響感情的關鍵因素。對於老公若有生理需求，她則直白表示，會建議對方「出去花錢解決」，但同時也嚴肅提醒，「去玩可以，不要被拍到，不然我會覺得很丟臉、很尷尬。」

節目片段曝光後，引發兩極討論，不少網友對蕭淑慎坦率的婚姻觀感到震驚，也有人認為她選擇誠實面對關係現實，展現不同於傳統的伴侶相處模式。

