蕭淑慎讓小15歲尪花錢買春 梁軒安婚內出軌慘被告！夫妻「切割文」讓爸爸氣炸要求離婚
49歲的蕭淑慎之前在薔薔Podcast 節目《薔栗膠》直言，與小15歲的老公梁軒安已無性生活，不介意老公去外面花錢找女人。而梁軒安近日也到《慾望琦姬》Podcast上分享前因後果，坦言自己真的有婚內出軌過，結果遭對方提告性侵，得不償失。
夫妻間因蕭淑慎罹癌、吃鏢靶藥物等影響，性生活降低，蕭淑慎更抱怨梁軒安「太大」讓自己不舒服，梁軒安坦言一開始聽到好像很開心，但仔細想想很不對勁，覺得就是老婆的藉口。
梁軒安後來也真的去外面找女人，但並非用花錢的方式，結果不花錢的最貴，對方想要的越來越多，結果得不到，2024年時撕破臉提告，梁軒安也因此事沉寂許久。梁軒安節目上也強調自己只愛老婆，有過一段婚姻的他不想再經歷離婚，因此喊話，除非死亡，不會與蕭淑慎離婚。
接連被告性侵、詐欺後，蕭淑慎一度在臉書上發「切割文」，梁軒安坦言是因夫妻吵架，蕭淑慎才會發此文，不過也認同老婆切割，同意她發出。但卻引發家庭紛爭，梁軒安的爸爸看到後，相當震怒，覺得兒子「還要這個老婆幹嘛？」夫妻間不能共苦乾脆離婚。
梁軒安強調：沒拿蕭淑慎一毛錢
因此蕭淑慎爆出願意讓老公花錢找女人的言論後，梁軒安就知道大事不妙，當時他雖有陪蕭淑慎上節目，但一邊在忙其他工作，若知道蕭淑慎要講此事，肯定會提前阻止。果然新聞爆出後，梁軒安的爸爸就又來興師問罪。梁軒安想了很多方式安撫父親，甚至貼出吳宗憲、林志玲等人的負面新聞，讓父親了解，享受明星光環之餘，也避免不了有其他爭議話題。
不過梁軒安也「摸著良心」坦言，若角色互換，無法接受老婆出去花錢找別的男人，而蕭淑慎這方面也很傳統。同時梁軒安也澄清，花錢享受絕對不是拿老婆的錢，自己也從未拿過蕭淑慎一毛錢。他坦言未來也會繼續花錢享受，不過不會做「全套」，頂多按摩舒壓，但不會在台灣做此事，否則又會給夫妻間帶來很多麻煩。
