蕭淑慎重現20年前「金鐘奶」深V開到肚臍 結婚8年屢傳婚變！公公對外發聲了

49歲的蕭淑慎2005年時曾以《孤戀花》入圍第40屆金鐘獎最佳女主角獎，當時胸前開深V到肚臍的黑色禮服相當經典，相隔20年，她與老公梁軒安拍攝甜蜜寫真，再度穿上這套禮服重現「金鐘奶」，時隔20年竟沒有太多差別，彷彿穿越時空。

蕭淑慎與小15歲的梁軒安結婚8年，風波不斷也多次傳婚變。日前蕭淑慎在節目上坦言，曾遭到夫家長輩反對這段姐弟戀，但最終以真情融化公婆，讓公公改變印象，驕傲地對外稱：「不要再誤會我媳婦了，我媳婦有夠好！」梁軒安也喊話外界：「希望大家給我們祝福。」

拍攝8週年紀念照中，梁軒安與蕭淑慎深情對望、甜蜜相依，展現多年來如膠似漆的好感情。兩人表示，婚姻走過8年依然充滿新鮮感，秘訣在於彼此包容和支持。梁軒安曾在受訪時形容：「我們的家不用完美，但剛剛好溫暖。」夫妻倆雖尚無子女，但將滿滿愛心投注在「毛小孩」身上，家中飼養了多達十隻可愛的貓咪為伴。

梁軒安籌備專屬劇本！蕭淑慎、嚴淑明可望同台

梁軒安近年轉戰幕後，擔任娛樂文創公司執行長，積極投資企劃新節目和培育新人，他透露正為香港話題女星嚴淑明打造專屬劇本，可望與蕭淑慎攜手，「雙淑女神」同台回歸幕前。

除了演藝和商業活動，梁軒安、蕭淑慎夫婦也攜手闖蕩自媒體領域，共同經營全新YouTube頻道《慎重登場 Shen Drop》，主打日常生活Vlog和美食旅遊分享，蕭淑慎化身「愛吃鬼」主持人，親自開箱嚴選在地美食，影片風格真誠自然，時而豪爽大啖美食、時而親切與店家互動，相當親民。



