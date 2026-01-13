蕭淑慎開放小15歲尪花錢洩慾！梁軒安發聲護妻：性不是全部

蕭淑慎與梁軒安結婚8年。（圖／翻攝自梁軒安臉書）





女星蕭淑慎2017年與小15歲老公梁軒安結婚，近日她登上薔薔Podcast節目《薔栗膠》暢談與梁軒安的8年婚姻生活，更直言早就不讓老公「碰」，同意對方到外解決需求，影片曝光後引發熱議，對此，梁軒安今（13）日也親自發文回應了。

蕭淑慎在節目分享自身婚姻觀，她直言不在意老公偷吃，夫妻倆已久未行房，同意對方有需求可以花錢到外解決，但前提是「花錢不要被拍到，不然很丟臉」，每當梁軒安誇讚別人的小孩可愛，她也會直接回應「我說你就去生啊，漂亮帶回來，不漂亮不要帶回來」，思想相當前衛。

廣告 廣告

梁軒安陪同老婆蕭淑慎錄製薔薔節目。（圖／翻攝自梁軒安臉書）

梁軒安陪同老婆蕭淑慎錄製薔薔節目。（圖／翻攝自梁軒安臉書）

蕭淑慎強調，兩人真正感情不好的關鍵並非男女問題，而是雙方三觀不合、摩擦太大而影響感情。對此，梁軒安稍早也發文回應表示：「性，從來不是婚姻裡最重要的事」，他透露當天剛好陪太太去錄節目，「節目本來就有娛樂效果，有些話是為了節奏，有些是為了笑點，輕鬆看看即可，真的不需要過度延伸。」

梁軒安表示，他與蕭淑慎之間一直都有溝通，也有共識，「當疾病進入婚姻，優先順序自然會改變，現階段對我們來說，最重要的只有一件事：她的身體狀況。」他提及蕭淑慎目前仍持續接受標靶治療，除了生理影響外，也伴隨疲勞、情緒起伏、性慾降低等副作用，而他認為，幸福是建立在尊重、陪伴，以及在現實最困難的時候，仍願意站在一起。

如今兩人的婚姻生活登上新聞版面，梁軒安也強調，自己目前生活重心投入在工作，每天忙於處理客戶與公司事務，幾乎已經非常繁忙，「如果哪一天，她狀況好、心情也好，那才是我會放在心上的事。至於，花錢解決，首先要值得。」認為每個人生階段，需求本來就不同，「世界真的很大。而性，真的不是全部。」



【更多東森娛樂報導】

●49歲蕭淑慎辣成這樣！重現20年前金鐘戰袍 「深V開到肚臍」

●曹西平靈堂被傳「0藝人現身」！殯葬業者揭真相：沒統計數字

●網紅爆染愛滋！網挖出好友曾曝他「背部像長藤壺」

