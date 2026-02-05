蕭淑慎陪尪出差澳門 獲贈豪宅一套

蕭淑慎和圈外老公梁軒安結婚8年多，一起度過許多風雨，日前跟著老公去澳門出差，3天2夜的行程小度蜜月，日前她上節目驚爆「無性生活」，引起許多討論，她大方表示：「我們本來就是很坦率相處的夫妻。很多人以為感情一定要一直很浪漫，其實能把真實生活講清楚、說明白，反而比較走得久。」這也是他們維持關係的方式。

夫妻婚後很少一起工作，多半是各自分工，老公梁軒安投資創業，提供AI媒體行銷服務，近來也轉向投資房地產，首成立香港區據點。這次她陪老公考察投資，走訪澳門本島與路氹區，也實際從澳門跨到珠海，實地觀察兩地生活圈的連動關係。她覺得老公婚後最大的改變，做決定不再只為自己，而是會思考長期、風險與家庭。

梁軒安表示，婚前他答應老婆一句話：「我的未來是妳的，妳的，永遠還是妳的。」他趁這次旅行，掏出百萬買房，特別挑了一戶買給太太幸運的7樓，當作這趟行程的一個紀念。簽約儀式上，蕭淑慎手拿金鎚俏皮跳舞，在銷售人員禮炮祝福下開心敲磚，慶祝喜獲豪宅一套。

蕭淑慎息影已久，她透露，現階段的重心會放在家庭與生活本身，還有貓咪，「對我來說，能不能建立穩定、可持續的被動收入，比站不站在鏡頭前更重要。」她也提到，未來劇本如果有合適內容或角色，不排斥嘗試，但前提一定是生活品質能夠被照顧好。