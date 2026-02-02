蕭淑慎22歲清純嫩照出土 《天馬茶房》與林強譜戀曲！遭政權轉移浪潮無情衝擊

蕭淑慎飾演劇團演員暖玉。青睞提供

49歲的蕭淑慎27年前憑藉電影《天馬茶房》出道一炮而紅，從此戲約不斷，但一路走來也爭議頗多，這部捧紅她的電影將於228事件79周年限定上映，讓觀眾透過台灣過往的苦難歷史鑑古知今，當年才22歲的蕭淑慎清純模樣也再度曝光。

林正盛執導的《天馬茶房》，帶領觀眾回到228引爆前的台灣，透過一群平凡的小人物，道出台灣人身不由己的命運。片中由林強飾演的知識青年阿進，與蕭淑慎飾演的劇團演員暖玉譜出戀曲嚮往未來，卻在政權轉移的浪潮中遭到無情的衝擊。

林正盛在片中並由當年真實人物取材，由戴立忍飾演天馬茶房老闆詹天馬；陳淑芳飾演228關鍵人物菸販林江邁；已故資深演員龍劭華則飾演大稻埕的魚丸商海龍王，並以本片入圍第36屆金馬獎最佳男配角。

陳淑芳飾演228關鍵人物菸販林江邁。青睞提供

林正盛導演回憶，他當年寫劇本時，因強烈感受到台灣不斷在新舊政權轉變中面對著未來的命運，因而寫下了「未來一直來一直來」的台詞，後來這句話更成為他2018年出版的傳記的書名。

片中經由林強飾演的角色說出：「未來，它一直來一直來，不管好或壞它都一直來。我們如果放棄，我們就沒有未來。」而如今重新上映時的台灣，同樣面對著決定未來的關鍵轉折，導演林正盛表示：「在此刻我們面對中國不斷以軍演威嚇的時刻，希望《天馬茶房》能帶給大家面對未來的勇氣與智慧。」

林強（左）與蕭淑慎片中譜出戀曲。青睞提供

資深導演歷經228事件！4歲就見「滿地屍體」

《天馬茶房》由製片葉金勝將童年時期對228與大稻埕的相關記憶發展為劇本，邀請林正盛執導。葉金勝為台灣資深導演，曾執導及監製大量台灣本土文學與歷史相關題材作品，於去年辭世，享壽82歲。葉金勝的兒子葉天倫當年在《天馬茶房》片中演出劇團成員，如今也已是知名導演，曾執導《雞排英雄》、《大稻埕》等賣座電影。

葉天倫回憶，幾年前有次過年帶爸爸回大稻埕走走，才第一次親自聽到爸爸談起228的記憶。當年228那天，才4歲的爸爸跟祖母一起回家時，在巷口醫院附近看到地上都是屍體，被大人叮囑趕快回家。當時爸爸還小，家中更不可能談論這些，直到長大才從各方拼湊的資訊中試圖理解。

林強飾演知識青年阿進。青睞提供

葉天倫表示：「解嚴後這些雖已不再是禁忌，但直接面對228題材的作品依然極少，這是我們無法逃避的責任。我覺得《天馬茶房》能夠重映，就是讓大家知道其實20幾年前就已經都在拍了，提醒我們自己不能停止關心這些事情，更不能對現在發生的事情視而不見。」

《天馬茶房》本次放映由國家電影及視聽文化中心協助提供影片，主視覺由金漫獎得主阮光民繪製，海報由設計師陳世川操刀，將以特典方式提供觀眾收藏。《天馬茶房》曾入選第52屆坎城影展一種注目單元，並代表台灣角逐第72屆奧斯卡最佳外語片。

《天馬茶房》也在第36屆金馬獎入圍7項獎項，包括最佳男配角龍劭華、原著劇本葉金勝、曾郁雯、柯淑卿、美術設計蔡照益、造型設計郭郭、原創電影音樂陳明章，並以陳明章創作演唱的〈幸福進行曲〉勇奪最佳原創電影歌曲。



