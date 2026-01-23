蕭漢森1500萬元交保！起底「第一代少年股神」 10歲看盤曾是最年輕號子老闆

股市知名金主蕭漢森涉操縱股價違反《證交法》，遭約談到案獲1500萬元交保，他過往曾被封號「第一代少年股神」。（鏡新聞提供）

有「第一代少年股神」封號的股市金主蕭漢森，被控利用親友帳號拉抬燁興、亞諾法、大眾控等7檔上市公司股價，獲利3、4000萬元，涉違反《證交法》遭檢調約談到案，今（23日）凌晨獲1500萬元交保。蕭漢森10幾歲就開始看盤，與弟弟蕭漢彬90年代在股市崩跌仍存活下來，兩人成立華碩證券，是當時最年輕也是業績全國第一的號子老闆。

涉操縱7檔上市公司股價 獲利3、4000萬元

檢調是獲報，查出知名股市金主蕭漢森，涉嫌在2021年以弟弟蕭漢彬、姊姊等親友、「恩又博」、「華允」公司法入帳戶，透過大量人頭戶相對成交手法，拉抬燁興、亞諾法、大眾控、英利-KY、圓剛、志信、映泰7檔上市公司股價，獲利至少3、4000萬元，涉嫌《證券交易法》操縱股價罪。

檢方諭知交保限制住居 胞弟、女兒也一併移送

檢調昨日兵分9路搜索蕭漢森兄弟、姊姊及恩又博、華允公司，調查局訊後將蕭漢森兄弟、姊姊5名被告移送北檢複訊，檢方訊後今日凌晨諭知蕭漢森交保1500萬元，並限制住居、出境、出海。

至於蕭漢森的胞弟蕭漢彬、女兒蕭又綺各獲200萬交保，胞姊蕭慧中和友人劉正翔50萬交保。

據了解，59歲的蕭漢森目前擔任華允資產管理、恩又博投資2家公司的董事長，也是合雅量子科技董事，他因為2023年用22.87億元買下力致，被稱為股市的神秘大戶。

退伍就當老闆 以股王為名成立華碩證券

事實上，蕭漢森和胞弟蕭漢彬成名甚早，他的父親是中醫師，母親曾在診所擔任護理師，後來母親創立全台第一家投顧公司，兩兄弟10幾歲就會看盤學投資，退伍後就投入股市，先在母親成立的投顧公司打工，學習看盤技巧。

蕭氏兄弟30幾歲以當時股王華碩為名，成立華碩證券，縱橫股海，90年代股市崩盤兩人仍生存下來，是當年最年輕的號子老闆，業績也是全國第一，因此有「第一代少年股神」封號，如今因蕭漢森涉違反《證交法》遭傳喚，再度引發熱議。

