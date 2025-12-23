蕭煌奇上完廁所忘記拉褲子拉鍊 台下觀眾提醒⋯經紀人衝上台

蕭煌奇將於「2025苗栗耶誕城」主題音樂會《Chill爆之夜》壓軸登場。他形容聖誕節是充滿幸福與喜悅的節日，「很開心可以參加苗栗耶誕城，我就像聖誕老公公要去發禮物，只是發的不是糖果，而是我的音樂，把感動帶到苗栗。」他也掛保證讓歌迷大飽耳福，透露會準備多首耳熟能詳的歌曲，若現場氣氛熱烈，還將開放點歌，「只要我會唱，一定盡量唱到大家滿足為止！」

蕭煌奇唱《2025苗栗耶誕城》。（圖／中天）

出道多年，蕭煌奇跨足歌唱、創作、戲劇與主持，被視為全方位藝人，不過他坦言，最具挑戰性的其實是舞台劇演出，「要把整本劇本背熟，還要記走位，準備時間往往比唱歌或主持都久。」談到未來計畫，他也透露心願清單仍在增加，希望有機會能與交響樂團合作，舉辦一場結合美聲與交響的跨界演唱會。

舞台經驗豐富的他，也不避諱分享演出時的糗事，自嘲常在舞台上鬧笑話，「有時候上台前去洗手間，拉鍊忘了拉，還是台下觀眾提醒，經紀人或助理才跑來跟我說，這種事真的滿常發生的。」

回顧出道23年的歷程，蕭煌奇坦言低潮並不少，但始終提醒自己不能放棄，「困難其實是一種助力，讓你站得更穩、活得更好。」他也以正向態度看待每個階段的挑戰，「唱歌對我來說是一件很開心的事，創作也是，這些都是生活的養分，我會一直堅持走下去。」