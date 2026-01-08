蕭煌奇交往1年結婚！愛妻遭疑雙喜臨門懷孕 公司「10字低調回應了」

記者徐珮華／台北報導

蕭煌奇今（8）日無預警拋出震撼彈，宣布與交往1年的女友登記結婚，甜蜜表示兩人透過朋友結識，彼此相談甚歡，女方也十分欣賞他的音樂作品，因此特別選在沒有工作的日子，在家人見證下完成幸福神聖的一刻。由於他先前低調戀愛1年，突如其來的婚訊也讓外界好奇是否「雙喜臨門」。對此，《三立新聞網》向所屬唱片公司華納音樂求證，獲得回應。

蕭煌奇震撼宣布婚訊。（圖／記者趙于瑩攝影）

蕭煌奇在社群平台公開合照，畫面中愛妻雖未露臉，但夫妻倆無名指皆戴上婚戒，幸福氛圍藏不住，他也幽默寫下：「今天沒有要跟你開玩笑、我結婚了、請大家為我們祝福。」外界對於老婆身分、是否懷孕等消息十分好奇，華納音樂則以「有好消息再告訴大家喔」簡短回應。

蕭煌奇公開婚戒照，也鬆口愛妻肚皮狀態。（圖／翻攝自蕭煌奇臉書）

蕭煌奇去年推出全新台語專輯《做一個惜情軟心的人》，沒想到今年才剛開始，便迎來人生新篇章。他也笑稱「做一個惜情軟心的人」找到另一半，將攜手共度下半場人生。

