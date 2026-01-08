蕭煌奇公開愛妻真面目！「牽手登記結婚照」流出 氣質身影曝光了

記者徐珮華／台北報導

蕭煌奇今（8）日宣布完成結婚登記，震撼演藝圈。由於公開婚訊的照片僅拍到夫妻倆無名指婚戒，加上他先前低調秘戀1年，女方真實身分格外令人好奇。如今兩人現身戶政事務所畫面曝光，雖然僅以背影入鏡，但不難看出女方氣質出眾。

蕭煌奇震撼宣布結婚喜訊。（圖／黑色吉他Ｘ華納音樂提供）

蕭煌奇與愛妻透過朋友介紹相識，彼此相談甚歡，女方也十分欣賞他的音樂作品，交往1年後選在沒有工作的日子，在家人見證下完成這個重要時刻。畫面中，蕭煌奇身穿灰色格紋西裝，愛妻則以白色露肩上衣搭配灰色紗裙，俐落短髮造型襯托清新氣質。兩人牽手步入戶政事務所，看起來相當登對。

蕭煌奇與老婆登記結婚背影照曝光。（圖／華納音樂提供）

蕭煌奇跳過認愛階段，直接公開婚訊，突如其來的消息也讓外界關注是否「雙喜臨門」。對此，《三立新聞網》詢問所屬唱片公司華納音樂，對方以「有好消息再告訴大家喔」簡短回應。

