蕭煌奇再拚歌王盼擁「五金行」

金曲獎常勝軍蕭煌奇再度入圍第37屆金曲獎，以專輯《做一個惜情軟心的人》一舉入圍金曲台語歌王、最佳作曲人、最佳台語專輯與年度專輯4項大獎。已4度封王「台語歌王」的他，今年再度強勢問鼎，笑稱：「期待再開五金行！」他也自虧開地獄哏表示：「評審有給我優待票，我有身心障礙手冊，坐高鐵半價，金曲獎應該也有吧！」

蕭煌奇自出道以來已累積4座最佳台語男歌手獎與3座最佳台語專輯獎，並於第19、21、26、29屆4度奪下歌王寶座，創下金曲台語歌王最高紀錄。這次挑戰第5座歌王獎，他坦言心情平常：「評審一直都很照顧我，也喜歡我的作品，如果真的再拿第5座當然很開心，但還是平常心。」他強調，獎項是肯定，但作品能否被傳唱與留下來更為重要，「每一屆評審喜好不同，不用太執著得獎，開心參與就好。」

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婚後積極做人

談及婚後生活，蕭煌奇今年1月與圈外女友登記結婚，笑談新婚狀態滿是幸福，自曝老婆暱稱他為「蕭大熊」。他透露，老婆得知入圍消息後比他還興奮，不僅第一時間用手機錄下他的反應，還笑說他「怎麼這麼淡定」。至於是否會一同走紅毯，他表示妻子個性低調，只會在台下觀禮支持，紅毯則由姪女陪同。

洋溢新婚喜悅的他，大方分享夫妻日常，他透露兩人正積極規畫「做人計畫」，「每天都在努力中。」希望未來能迎來一至兩個孩子，「男生女生都好，但女生比較貼心。」他也表示夫妻目前同步調整作息與飲食，維持健康生活狀態，為迎接新生命做準備，同時也不忘甜讚愛妻個性單純、生活節省、沒有物慾，「她不太買名牌包，真的很單純。」

隔7年再攻蛋

喜事連連的他也宣布將於9月19日登上台北小巨蛋開唱，舉辦全新旗艦巡演「BRAVO」，距離上次攻蛋已相隔7年，門票將於6月17日中午於寬宏售票系統開賣。他表示，老婆是動力火車鐵粉，之前自己搶票看演唱會，這次也會親自搶票支持他，「不然會不平衡。」此外，他也預告明年將補辦婚禮並展開蜜月旅行，地點交由妻子決定，預計前往歐美。他甜蜜表示：「她想做什麼，我都會陪她完成。」