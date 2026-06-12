蕭煌奇力拚五封金曲歌王！結婚5個月「公開婚禮時間點」做人進度曝光

記者徐珮華／台北報導

蕭煌奇憑藉專輯《做一個惜情軟心的人》入圍第37屆金曲獎4項大獎，力拚五封台語歌王。他近日受訪分享入圍心情，謙虛表示「評審對我比較照顧，喜歡我寫的歌」；至於是否對於獎座有得失心，他幽默笑說：「不會說不想拿，這樣太驕傲了。人家如果要給我們，還是要開心迎接第5座。」

蕭煌奇入圍第37屆金曲獎最佳台語男歌手獎。（圖／華納音樂提供）

談及獎項意義，蕭煌奇認為比起得獎，作品能否長久流傳才是最重要的，例如去年斬獲3項大獎的李竺芯就讓大眾印象深刻。此次將與吳永吉、曾瑋中、周自從、CJ MiT角逐台語歌王，他強調音樂沒有好與壞，每件作品都很優秀，得獎與否只在於風格差異、評審組成及口味，因此選擇以平常心面對，「不用想那麼多，開開心心參加就好。」

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今年1月與圈外女友結婚的蕭煌奇，得知入圍當下與老婆都十分平靜，老婆當時用手機拍下他的反應，好奇他為何如此平淡，身為入圍常客的他則笑稱「就習慣了」。他表示這次會由姪女陪走紅毯，老婆個性低調且對於身材沒自信，應該僅會在典禮現場觀禮。

談及新婚生活，蕭煌奇表示自己最喜歡老婆單純、沒被污染過的個性，老婆平時都叫他「蕭大熊」，他則以本名稱呼對方。婚後老婆維持寵物訓練師工作日常，他每天早上7點都會將老婆送到家門口並簡單擁抱，偶爾陪伴她到工作室照顧貓咪。此外，他平時也會幫老婆做早餐、買花、叫車，上週還一同前往日本福岡旅行，甜蜜表示：「她想去哪裡，我就去哪裡。」

蕭煌奇也透露婚禮將於明年上半年舉行，只邀請親近親友參加，結束後再帶著老婆度蜜月。至於生子計畫，他笑說「每天都在努力，隨時都可以努力」，希望未來能有1至2個孩子，性別則是男女都好，不過「好像女生比較貼心」，更打趣表示若是雙胞胎比較省事，但一切等老婆決定要生再說。

而在婚禮前，蕭煌奇睽違7年重返台北小巨蛋開唱，將於9月19日舉辦全新旗艦級個人巡迴演唱會「BRAVO」，門票將於6月17日中午12點寬宏售票系統正式開賣。他提到先前曾陪著老婆搶動力火車演唱會門票，老婆上月也連續3天進場朝聖偶像。如今輪到他開唱，他笑說老婆必須自己買票，「不然不平衡啊，都買動力火車的，不買我的」，逗趣反應笑翻全場。

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