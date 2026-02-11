蕭煌奇升格人夫首次回娘家 掌鏡合影新技能解鎖！

蕭煌奇攜手TRASH﹑FEniX唱響《2026超級巨星紅白藝能大賞》。 （華納音樂提供）

「金曲歌王」蕭煌奇領軍華納音樂群星TRASH、FEniX、Karencici參與《2026超級巨星紅白藝能大賞》，將於除夕夜陪伴觀眾熱鬧迎新春。他更親自掌鏡為大家合影留念，他笑說：「這張照片保證有感覺！」2025年對他來說也是人生重要里程碑，他笑說：「今年多了一個新身份，要陪老婆回娘家，所以娘家那邊的紅包也不能省。」

蕭煌奇在節目中帶來〈做一個惜情軟心的人〉、〈阿嬤的話〉與〈我是香蕉〉三首經典台語歌曲，大展唱功，為除夕夜注入滿滿能量與情感。他也化身「最強攝影師」，為華納群星留下紅白舞台珍貴合照，繼當司機後再解鎖新技能，幽默笑說：「這張照片一定拍得超強！」

談到農曆新年，他分享每年都會扮財神爺與親友同樂，從年夜飯到小賭怡情一路熱鬧到初五。展望新年，他表示目前正籌備全新音樂作品與演唱會計畫，期待以更多好歌陪伴粉絲，創造嶄新篇章。

TRASH紅白獻唱人氣代表作〈終究還是因為愛〉。（華納音樂提供）

TRASH受邀參演《2026超級巨星紅白藝能大賞》，帶來〈幸福的末班車〉與〈終究還是因為愛〉兩首代表作，談到即將到來的農曆年，魁剛分享：「一整年都在外演出，過年就是回家陪家人，再看三立《We Are》除夕節目，然後轉到台視看紅白」博文表示往年會去阿夜家玩桌遊，頤原笑說會和愛的人一起過年，也會到阿夜家「廝殺」，阿夜則延續多年傳統邀團員在家打牌過節。葵剛也將於 3 月展開同名 Mini Concert《春季取暖互助會》，於台北「女巫店」（3／6）與高雄「海邊的卡夫卡–高流店」（3／20）舉行。

Karencici擔任紅隊開場。（華納音樂提供）

Karencici擔任紅隊開場嘉賓，演唱〈Baby I〉與〈Pretty Girl Things〉兩首代表作，她這次會跟家人在美國一起過年，一起外出吃飯，並計畫拍攝富有儀式感的有趣reels留念。男團FEniX則是白隊開場，與不老男神林志穎攜手帶來跨世代合作舞台。展望2026，承隆盼事業持續精進，浦洋許願再辦演唱會與推新專輯，峻廷期待弟弟們退伍後重啟演出，家齊盼工作不間斷，MAX則立下目標：「希望今年能拿下金曲獎！」

