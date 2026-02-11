蕭煌奇升格人夫首次回娘家 掌鏡合影新技能解鎖！
「金曲歌王」蕭煌奇領軍華納音樂群星TRASH、FEniX、Karencici參與《2026超級巨星紅白藝能大賞》，將於除夕夜陪伴觀眾熱鬧迎新春。他更親自掌鏡為大家合影留念，他笑說：「這張照片保證有感覺！」2025年對他來說也是人生重要里程碑，他笑說：「今年多了一個新身份，要陪老婆回娘家，所以娘家那邊的紅包也不能省。」
蕭煌奇在節目中帶來〈做一個惜情軟心的人〉、〈阿嬤的話〉與〈我是香蕉〉三首經典台語歌曲，大展唱功，為除夕夜注入滿滿能量與情感。他也化身「最強攝影師」，為華納群星留下紅白舞台珍貴合照，繼當司機後再解鎖新技能，幽默笑說：「這張照片一定拍得超強！」
談到農曆新年，他分享每年都會扮財神爺與親友同樂，從年夜飯到小賭怡情一路熱鬧到初五。展望新年，他表示目前正籌備全新音樂作品與演唱會計畫，期待以更多好歌陪伴粉絲，創造嶄新篇章。
TRASH受邀參演《2026超級巨星紅白藝能大賞》，帶來〈幸福的末班車〉與〈終究還是因為愛〉兩首代表作，談到即將到來的農曆年，魁剛分享：「一整年都在外演出，過年就是回家陪家人，再看三立《We Are》除夕節目，然後轉到台視看紅白」博文表示往年會去阿夜家玩桌遊，頤原笑說會和愛的人一起過年，也會到阿夜家「廝殺」，阿夜則延續多年傳統邀團員在家打牌過節。葵剛也將於 3 月展開同名 Mini Concert《春季取暖互助會》，於台北「女巫店」（3／6）與高雄「海邊的卡夫卡–高流店」（3／20）舉行。
Karencici擔任紅隊開場嘉賓，演唱〈Baby I〉與〈Pretty Girl Things〉兩首代表作，她這次會跟家人在美國一起過年，一起外出吃飯，並計畫拍攝富有儀式感的有趣reels留念。男團FEniX則是白隊開場，與不老男神林志穎攜手帶來跨世代合作舞台。展望2026，承隆盼事業持續精進，浦洋許願再辦演唱會與推新專輯，峻廷期待弟弟們退伍後重啟演出，家齊盼工作不間斷，MAX則立下目標：「希望今年能拿下金曲獎！」
其他人也在看
林志穎睽違16年登紅白 親揭2026年兩大驚人計劃
林志穎睽違16年登紅白 親揭2026年兩大驚人計劃
主播郭于中圓夢解鎖「小巨蛋開唱」 謝安揭密國際天團私下超敬業
首度加入幕後主持陣容的顏明儀坦言心情緊張，所幸有前輩張寧帶領。兩位主播不約而同被「小炫風」林志穎圈粉，張寧大讚其親切且充滿舞台魅力；身為賽車迷的顏明儀則在彩排時看得目不轉睛。此外，國際嘉賓King & Prince與&TEAM的表現也令她們印象深刻，藝人們努力用中...
中華電信首登紅白盛典 AI小Q擬真賀歲
(記者謝政儒綜合報導)中華電信今年首度以企業贊助夥伴身分參與全台除夕夜最具指標性的年度影視盛典「台視《2026 超級巨星紅白藝能大賞》」，已於1月31日在台北小巨蛋盛大錄影，由總經理林榮賜親自登台，攜...
蕭煌奇親自掌鏡！紅白舞台後台當「神攝手」 解鎖人夫身分首次「回娘家」
迎接2026馬年新春，華納音樂旗下超人氣群星蕭煌奇、TRASH、FEniX、Karencici受邀參與台視除夕重頭戲《2026超級巨星紅白藝能大賞》，華納群星在後台留下驚喜彩蛋，由「大師兄」蕭煌奇親自掌鏡，為師弟妹們拍下珍貴合影，他幽默笑稱：「這張照片保證有感覺！」
陳孟賢慶生收「鈔票蛋糕」噴淚！ 發6位數年終＋北海道旅遊犒賞員工
「全球巨星」陳孟賢10日舉辦出道12年來首場生日見面會，200張門票在3小時內秒殺，展現驚人號召力。陳孟賢現場感性表示，這一路收穫來自大家的支持，更當場發出6位數年終獎金並規劃北海道員工旅遊，犒賞辛苦一年的團隊夥伴。
高市公費流感疫苗庫存一千劑本周將用罄 高風險族群快接種
農曆春節假期即將到來，南來北往頻繁，加上天氣濕冷，流感及腹瀉等傳染風險增加，高市府衛生局提醒，高雄市公費流感疫苗最後一批調配到貨僅餘約一千劑，呼籲高風險族群民眾儘快於年前完成接種；此外，為確保民眾春節期間就醫需求，衛生局與轄內各級醫療機構完成量能整備，除全天候不中斷急診，另於春節期間加開傳染病特別門診，避免急診壅塞，落實分級醫療，讓民眾安心過好年。(見圖)衛生局今(十一)日說明，一一四年度公費流感疫苗全市僅剩一千劑，預計春節前用罄，合約院所均僅提供當日預約，採隨到隨打原則，建議民眾先查詢合約院所名單及庫存資訊（https://gov.tw/RZj），致電確認疫苗餘量後再前往接種；由於接種疫苗後約需二週才能產生足夠保護力，呼籲長者、幼兒及慢性病者等高風險族群，把握最後機會於 ...
葛兆恩傳戀「星二代殺手」吳心緹 本人回應了！
已故藝人高凌風之子葛兆恩（寶弟）近年事業起飛，演出BL直式影集受到好評，今傳出戀上「星二代殺手」吳心緹，愛情、事業兩得意。對此，葛兆恩今被問到吳心緹是不是女友？他回應「不是」。
無預警拋婚訊！32歲「國民弟弟」神木隆之介低調完婚 另一半身分曝光
日本演藝圈今（10日）捎來好消息，日本「天才國民弟弟」神木隆之介宣布結婚了！今透過經紀公司官網發布婚訊，並公開另一半身分！
過年減肥老被勸吃？醫師建議公開減重計畫，成功率比默默減重高3倍
年節一到，圍爐、走春、拜年接連登場，親友輪番夾菜、勸吃，讓不少人在減肥路上卡關，甚至前功盡棄。新竹初日診所院長魏士航醫師指出，其實減重不必偷偷進行，大聲說出在減肥，反而更容易成功。
《政治》高金素梅慘了！除了詐領助理費還涉「3大案」
【時報-台北電】無黨籍立委高金素梅遭檢舉涉嫌長期以人頭詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案件，台北地檢署今（10）日指揮調查局國家安全維護工作站兵分30路搜索無黨籍立委高金素梅及張姓助理等人住處、國會辦公室，約談高金素梅及張姓助理共18人，高金素梅涉及《貪汙治罪條例》利用職務詐取財物罪、違反《醫療器材管理法》等罪，目前高金素梅多人被列被告，晚間將由調查局國安站移送北檢複訊。 北檢表示，本案是法務部調查局國家安全維護工作站報請北檢指派檢察官指揮偵辦。 北檢說，立委高金素梅及其張姓助理等人因疑涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案件，承辦主任檢察官、檢察官於今（10）日指揮國安站調查官，持法院核發之搜索票，搜索該委員住所、國會辦公室及案關人員之住居所等共30處，並通知高金素梅、張姓助理及相關人員等共18人到案說明，目前持續調查釐清中。(新聞來源：中時即時 陳志賢)
高金素梅涉辦活動「浮報支出A補助」 多族群協會理事長遭約談
無黨籍立委高金素梅疑涉多起弊案，檢調機關昨（10）日大規模搜索其住處及國會辦公室，扣押大量證物。高金素梅、協會理事長周陳文彬及多名原住民縣議員等18人遭約談，並移送北檢複訊。專案小組指出，高金素梅涉入「國會助理費案」，疑利用人頭申報助理費，觸犯貪污治罪條例。此外，其創立的「台灣原住民多族群文化交流協會」自2015年起，涉嫌浮報公益活動成本，詐領原民會等公營事業高額補助款。檢調更查出，高金素梅涉嫌在2022年疫情期間，違法找人頭大量進口中國廈門寶太生技快篩試劑，涉嫌違反醫療器材管理法。此案政商關係複雜，檢調正深入釐清資金流向，全案朝貪污、醫療器材管理法方向偵辦。
非洲豬瘟監院彈劾台中4官員！楊瓊瓔：中央橫向聯繫要更清楚
針對監察院今日彈劾台中去年10月爆發非洲豬瘟案的4名官員，國民黨立委楊瓊瓔也隨即表示，現在與其謾罵，應該尊重並依法處置。
蕭淑慎讓小15歲尪花錢買春 梁軒安婚內出軌慘被告！夫妻「切割文」讓爸爸氣炸要求離婚
49歲的蕭淑慎之前在薔薔Podcast 節目《薔栗膠》直言，與小15歲的老公梁軒安已無性生活，不介意老公去外面花錢找女人。而梁軒安近日也到《慾望琦姬》Podcast上分享前因後果，坦言自己真的有婚內出軌過，結果遭對方提告性侵，得不償失。
家族照神隱有詭1／簡廷芮父親PO合照「女婿大洗牌」 三姊妹合體唯獨他消失
根據消息人士向本刊透露，簡廷芮和賴冠儒都是台中人，婚後因為簡廷芮工作的關係，夫妻倆都是台北與自己家兩地跑。等到新聞事件暫時平息後，簡爸就幾乎都在台北，幫女兒照顧小孩。
不只高金素梅 簡智隆、越秋女、陳政宗等3縣議員也遭約談
台北地檢署指揮調查局國安站偵辦7連霸無黨籍原住民立委高金素梅疑涉詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領協會補助款等案，今早（10日）兵分30路搜索高金的住所、國會辦公室及相關人員住居所，並通知高金、張姓助理及相關人員共18人到案說明。其中，遭約談的人包括屏東縣議員越秋女、台東縣議員陳政宗及花蓮縣議員簡智隆。
新北AI寒令營 激發學子探究能力
因應人工智慧快速發展，新北市與國立臺灣師範大學及奇鋐教育基金會合作舉辦「國小高年級ＡＩ寒令營」，於二月二日至四日在思賢國小舉行。營隊透過產官學合作，讓學員學習操作ＡＩ工具，提升數位素養與探究能力，培養未來關鍵能力。教育局長張明文昨（九）日表示，新北市以「科技輔助學習」為核心，持續引導學生負責任地使用ＡＩ，並遵循倫理原則。透過營隊設計，學生在提問、設計、測試與修正中學會用科技解決實際問題，實踐「做中學」的教育精神。課程由國立臺灣師範大學洪榮昭團隊規劃，結合創意、文學與科學探究，讓ＡＩ成為學習夥伴。學員透過ＳＣＡＭＰＥＲ創意思考法建立邏輯架構，並親手操作ＡＩ繪圖工具，將想法轉化為視覺圖像。營隊特色在於將語文元素融入科技學習，結合新詩創作，讓孩子在ＡＩ輔助下感受文字與科技的魅力 ...
【專欄】安倍時代落幕後，日本親台力量的重整與挑戰
文/楊聰榮（澳洲國立大學亞太研究博士，中台灣教授協會理事長、任教於台灣師範大學，著有太平洋...
平手友梨奈無預警宣布閃婚 喜嫁「國寶級美男」神尾楓珠
【緯來新聞網】日本女團櫸坂46前成員平手友梨奈今（11日）凌晨無預警在社群公布喜訊，宣布已和「國寶級
林志穎出道34年的魅力！ 主播曝私下親切面：今年一定是好年
由主播張寧與顏明儀聯手主持《2026超級巨星紅白藝能大賞幕後花絮》，近距離感受明星們散發的青春光芒。其中，最令她們印象深刻的，莫過於出道34年的林志穎，光是彩排就被強勁舞台魅力震懾，訪問時又感受到其親切、充滿活力的模樣，讓張寧大呼：「今年一定是個好年！」
毒駕女子拖行撞死派出所長 死者父母痛斥求死刑
社會中心／綜合報導前年發生在土城，清水所所長劉宗鑫攔檢一名毒駕女子，卻遭高速拖行約200公尺，撞上護欄傷重不治！女子被依殺人罪起訴，但新北地院開庭，她仍否認犯罪，甚至強辯稱是所長拉扯衣袖影響駕駛，也以為所長會放手，沒想到造成死亡。法庭還發現，她當時已懷孕5個月，卻仍混用多種毒品，羈押期間產下一子，死者爸媽痛斥罔顧天良。