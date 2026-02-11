蕭煌奇升格人夫首過年！扮財神爺「陪愛妻回娘家」放話：紅包不能省

記者徐珮華／台北報導

華納音樂旗下歌手蕭煌奇、TRASH、FEniX、Karencici受邀參與《2026超級巨星紅白藝能大賞》，精彩演出將於2月16日除夕夜播出。此次最吸睛的彩蛋，莫過於群星齊聚舞台合影留念，由蕭煌奇大師兄親自掌鏡，繼當司機後再解鎖新技能，笑說：「這張照片保證有感覺！」

蕭煌奇（後排中）領軍華納群星登《紅白》。（圖／華納音樂提供）

蕭煌奇演唱〈做一個惜情軟心的人〉、〈阿嬤的話〉與〈我是香蕉〉3首經典台語歌曲。談到農曆新年，他分享每年都會扮成財神爺與親友同樂，從年夜飯到小賭怡情一路熱鬧到初五，並笑說：「今年多了一個新身份，要陪老婆回娘家，所以娘家那邊的紅包也不能省。」展望新年，他目前正籌備全新音樂作品與演唱會計畫，期待以更多好歌陪伴粉絲。

蕭煌奇化身「最強攝影師」，親自掌鏡為華納群星留下珍貴合照。（圖／華納音樂提供）

TRASH帶來〈幸福的末班車〉與〈終究還是因為愛〉兩首代表作。談到即將到來的農曆年，魁剛分享：「一整年都在外演出，過年就是回家陪家人，再看三立《We Are》除夕節目，然後轉到台視看紅白。」博文表示往年會去阿夜家玩桌遊，頤原笑說會和愛的人一起過年，也會到阿夜家「廝殺」，阿夜則延續多年傳統邀團員在家打牌過節。

展望2026年，魁剛期望所有小垃圾們平安健康、TRASH持續有演出；博文與阿夜幽默許願魁剛出寫真集，頤原則希望保持身心健康。此外，魁剛也以個人身分「葵剛」宣布春季巡演正式啟動，將於3月展開同名Mini Concert「春季取暖互助會」，3月6日台北女巫店、3月20日高雄海邊的卡夫卡高流店登場，門票2月13日中午12點正式開賣。

葵剛將在3月以個人身分開唱。（圖／華納音樂提供）

Karencici擔任紅隊開場嘉賓，以熱力十足的〈Baby I〉與〈Pretty Girl Things〉掀開整晚序幕。談及農曆新年規劃，她表示會跟家人在美國一起過年、外出吃飯，並計畫拍攝富有儀式感的有趣reels留念，新年許願可以有機會學習更多、成為更全方位的表演者。至於紅包話題，她笑說：「這次應該收不到，家人會包好包滿，但我會把滿滿祝福包給大家！」

FEniX擔任白隊開場點燃全場氣氛，隨後與林志穎攜手帶來跨世代合作舞台。談到農曆年，承隆會與家人到大廟拜拜、整理祖厝和刮刮樂祈福，浦洋因手術在家休養；峻廷、家齊與MAX則分享團圓飯、走春與收看《紅白》的習慣。展望2026年，承隆盼事業持續精進，浦洋許願再辦演唱會與推新專輯，峻廷期待弟弟們退伍後重啟演出，家齊盼工作不間斷，MAX則立下目標：「希望今年能拿下金曲獎！」

