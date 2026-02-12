蕭煌奇升格人夫！過年首次「回娘家」 FEniX許願：2026拿下金曲獎

迎接農曆新年，華納音樂旗下人氣歌手蕭煌奇、TRASH、FEniX、Karencici受邀參與《2026超級巨星紅白藝能大賞》，展望2026，他們也以全新目標與計畫迎接新旅程。此次最吸睛的彩蛋，莫過於華納群星齊聚紅白舞台合影留念，由蕭煌奇大師兄親自掌鏡。他笑說：「這張照片保證有感覺！」

華納音樂旗下人氣歌手們受邀參與《2026超級巨星紅白藝能大賞》。（圖／華納音樂 提供）

蕭煌奇受邀登上《紅白》，帶來〈做一個惜情軟心的人〉、〈阿嬤的話〉與〈我是香蕉〉三首經典台語歌曲，融合溫暖與節奏，展現金曲歌王全能唱功，為除夕夜注入滿滿能量與情感。他也化身「最強攝影師」，親自掌鏡為華納群星留下紅白舞台珍貴合照，繼當司機後再解鎖新技能，幽默笑說：「這張照片一定拍得超強！」

蕭煌奇化身「最強攝影師」，親自掌鏡為華納群星留下紅白舞台珍貴合照。。（圖／華納音樂 提供）

2025年對蕭煌奇來說也是人生重要里程碑，他笑說：「今年多了一個新身份，要陪老婆回娘家，所以娘家那邊的紅包也不能省。」談到農曆新年，他分享每年都會扮成財神爺與親友同樂，從年夜飯到小賭怡情一路熱鬧到初五。展望新年，他表示目前正籌備全新音樂作品與演唱會計畫，期待以更多好歌陪伴粉絲，創造嶄新篇章。

TRASH帶來〈幸福的末班車〉與〈終究還是因為愛〉兩首代表作，談到即將到來的農曆年，魁剛分享：「一整年都在外演出，過年就是回家陪家人，再看《We Are》除夕節目，然後轉到台視看紅白。」博文表示，往年會去阿夜家玩桌遊，頤原笑說會和愛的人一起過年，也會到阿夜家「廝殺」，阿夜則延續多年傳統邀團員在家打牌過節。展望2026，魁剛期望所有小垃圾們平安健康，TRASH持續有演出；博文與阿夜則幽默許願魁剛出寫真集，頤原則希望保持身心健康。

Karencici在《紅白》演出中擔任紅隊開場嘉賓，以熱力十足的演出掀開整晚序幕，演唱〈Baby I〉與〈Pretty Girl Things〉兩首代表作，完美呈現她在2025年跨界與音樂上的重要進展。她分享這次能在紅白舞台開場，是對自己努力的一種肯定。談及農曆新年規劃，Karencici表示這次會跟家人在美國一起過年，一起外出吃飯，並計畫拍攝富有儀式感的有趣reels留念。對2026的期望她說：「希望可以有機會學習更多，成為更全方位的表演者。」至於紅包話題，她笑說：「這次應該收不到，家人會包好包滿，但我會把滿滿祝福包給大家！」

男團FEniX則是擔任《紅白》白隊開場，還與不老男神林志穎攜手帶來跨世代合作舞台。5位成員展現穩健現場實力，為除夕夜注入滿滿能量。回顧2025年，FEniX發行新專輯、舉辦活動與巡演，持續累積人氣。談到農曆年，承隆會與家人到大廟拜拜、整理祖厝和刮刮樂祈福，浦洋因手術在家休養；峻廷、家齊與MAX則分享團圓飯、走春與收看紅白的習慣。展望2026，承隆盼事業持續精進，浦洋許願再辦演唱會與推新專輯，峻廷期待弟弟們退伍後重啟演出，家齊盼工作不間斷，MAX則立下目標：「希望今年能拿下金曲獎！」

FEniX期待退伍合體重啟演唱會，2026年直攻金曲獎。（圖／華納音樂 提供）

