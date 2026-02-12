蕭煌奇升格「人夫」羞談老婆！放話：XX不能省…

娛樂中心／曾詠晞報導

台語金曲歌王蕭煌奇受邀參與除夕特別節目，在舞台上深情獻唱〈做一個惜情軟心的人〉及〈阿嬤的話〉等多首動人名曲。除了動聽歌聲，現場更出現驚喜彩蛋，蕭煌奇在台上化身「最強攝影師」，親自為同門的Karencici、TRASH與FEniX掌鏡捕捉合影。繼先前的駕駛話題後，他再次解鎖生活新技能，更在鏡頭後自信地打趣說道：「這張照片保證有感覺！」。





升格人夫首過農曆年！備妥紅包體貼寵妻「回娘家」

回顧過去一年，蕭煌奇與圈外女友步入禮堂，對他而言「2025年對他來說也是人生重要里程碑」。談到新婚後的第一個農曆年，他透露除了會延續傳統扮成財神爺與親友同樂，此外今年更期待以新身分展開家庭生活。他大方分享：「今年多了一個新身份，要陪老婆回娘家，所以娘家那邊的紅包也不能省。」展現出對新婚妻子的體貼。展望未來，蕭煌奇目前正積極籌備全新的音樂專輯與演唱會，期許在2026年持續透過創作與樂迷建立深層連結。

原文出處：蕭煌奇閃婚後首過除夕！年前升格人夫「回娘家」：紅包也不能省

