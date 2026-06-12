蕭煌奇坐擁6房再砸千萬玩股票 3天蒸發「一棟房」嚇壞了
金曲歌王蕭煌奇不僅在音樂界成就非凡，私下更是演藝圈的隱形富豪，坐擁6間房產。除了3間作為自住、給母親養老及個人錄音室外，其餘則出租當包租公，而金曲無數的他，還用歌曲創作版稅來支付房貸，理財一把罩。今年1月登記結婚的他，日前受訪時透露資產配置以砸千萬前進股市，在全民瘋股時代，樂當股市大亨。
除了演藝正財外，蕭煌奇也未雨綢繆，砸下8位數積極前進股市玩當沖、高價股。他透露每天早上送完剛新婚的老婆上班後，他就會開始看盤，靠著「聽新聞」掌握市場脈動，開啟另一個「操盤手」身分。但蕭煌奇也透露去年川普關稅政策衝擊股市，市場連跌3天讓他心有餘悸：「3天看那數字好恐怖，一棟房子已經不見。」雖然心臟很大顆，但他也呼籲身上還是要留些現金，才能以備不時之需。
面對即將到來的919小巨蛋演唱會，蕭煌奇強調每個月依然維持固定演出，正財跟偏財都要賺，努力存點退休金。至於是否會順便幫一月剛登記的新婚老婆操盤？蕭煌奇則秒拒絕：「千萬不要！我都叫她不要碰，一個人投資就好，否則兩個人意見不同會吵架。」他也大方放閃說，老婆只要負責「坐收利潤」就好。
蕭煌奇將於9月19日再度登上台北小巨蛋，舉辦全新旗艦級個人巡迴演唱會「BRAVO」，門票將於6月17日中午12：00在寬宏售票系統正式全面開賣。
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