蕭煌奇坐駕駛座大開「地獄哏」 「全方位樂團」兄弟嚇壞：祝你一路好走！

金曲歌王蕭煌奇將於12月17日舉辦《逗陣的 全方位樂團30年演唱會》，這支從啟明學校音樂教室誕生、一路走過三十載兄弟情的傳奇樂團終於再度集結。團員們昨（10日）相揪練團，現場笑聲不斷，彷彿回到當年住在一起的少年時光。日前更開直播宣傳，大家自備滷味、鹹酥雞、麵線等美食，邊吃邊聊，展現超「接地氣」的兄弟情。

樂團成員一聚首，立刻進入「爆料模式」，團員們大爆阿勇從小就對「羅曼蒂克的人事物」特別敏感，從留電話到現在加LINE「照三餐」問候，更自掏腰包買票請女生來看演唱會，團員笑喊：「難怪他是團裡第一個結婚生小孩的！」

近期行程滿檔的蕭煌奇不忘發「地獄哏」，日前更坐進法拉利駕駛座體驗，被團員齊聲尖叫「我們才怕好嘛」，他則機智反嗆：「現在交通有管制、馬路都清空，一路順暢。」話外音秒接「那祝你一路好走」，蕭煌奇立刻唱起〈末班車〉逗樂全場。緊接著Kuro也跳上駕駛座要「尬車」，一群大男人瞬間變回中二屁孩，讓粉絲預期演唱會現場絕對笑料百出。

蕭煌奇感性表示，30年來深厚的感情從國小在啟明學校扎根。他向歌迷喊話：「話不多說，12月17號星期三，我和我逗陣的全方位樂團成軍30年演唱會即將開唱，你們要來嗎？」《逗陣的 全方位樂團30年演唱會》門票現正熱賣中，購票請洽寬宏售票系統。

