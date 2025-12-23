蕭煌奇壓軸登苗栗耶誕城！自曝演出糗事「拉鍊沒拉」

金曲歌王蕭煌奇將在24日《2025苗栗耶誕城》主題音樂會《Chill爆之夜》壓軸登場：「聖誕節是個非常幸福喜悅的節日，很開心可以參加《2025苗栗耶誕城》，我就像聖誕老公公要去發禮物，但發的禮物是我的音樂，把我感動的音樂帶到苗栗去，期待很多朋友一起來共襄盛舉。」

蕭煌奇將在24日《2025苗栗耶誕城》主題音樂會《Chill爆之夜》壓軸登場。（圖／中天電視提供）

他還掛保證一定會讓歌迷大飽耳福：「我一定會準備大家耳熟能詳的歌，如果觀眾很熱情，我會開放點歌，到時候想聽什麼歌，只要我會唱，我就會盡量唱到大家滿足為止！」

蕭煌奇跨足歌唱、創作、戲劇、主持堪稱全方位藝人，但讓他覺得最具挑戰的領域就是演舞台劇：「要把所有劇本背熟、甚至走位，花的時間會比主持、唱歌、創作的時間還要久，多花一點時間是可以克服的。」

而蕭煌奇未來還想嘗試新挑戰：「希望未來可以有機會跟交響樂團一起合作，來一場屬於我和交響樂的演唱會，類似跨界美聲的演唱會。」而演出經歷豐富的他，自爆常在舞台上鬧笑話：「我在演出前會先去上洗手間，有時候拉鍊會忘記拉，經過台下的觀眾提醒後，經紀人或助理才來跟我說『你的拉鏈忘記拉了』，常常會發生這種有趣的事。」

蕭煌奇跨足歌唱、創作、戲劇、主持堪稱全方位藝人。（圖／中天電視提供）

蕭煌奇出道23年來也曾經歷低潮：「每個階段遇到困難一定都有，但我只是告訴自己繼續堅持不能放棄，因為遇到困難的時候，它就是給你一個助力，讓你知道有很多事情，就是因為有這些困難，你才能夠站得更好、活得更好。」

面對挫折他也用正能量看待：「在每個階段遇到困難都是我生活的養分，我會覺得唱歌是一個非常開心的事情、創作是一個非常喜悅的事情，這些事情對我來說，我都會繼續堅持下去。」在苗栗竹南運動公園壓軸登場的《Chill爆之夜》音樂會，將同步在中天電視YT頻道、中視新聞YT頻道、中視菁采台全程Live直播，晚間7點在中天綜合台、晚間8點在中視頻道Live轉播，更多活動資訊請上《2025苗栗耶誕城》官方臉書查詢。

