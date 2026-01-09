蕭煌奇婚前自招上酒店、玩交友軟體 吐真實心得：浪費錢

金曲歌王蕭煌奇昨(8日)閃電宣布結婚成為人夫，對象是交往1年多的寵物訓練師女友，留著俏麗短髮、氣質甜美。而蕭煌奇過去就被稱為「最活網的視障歌手」常自己開地獄哏，受訪時也侃侃而談許多敏感問題，他婚前曾透露上過酒店、玩交友軟體，得到的心得結論是浪費錢、很無聊。

蕭煌奇曾在社群網站上寫下自我介紹是「地獄列車車長、調皮學會會員、聊天系歌手」，據《壹蘋新聞網》報導，蕭煌奇單身時曾表示玩過交友軟體，但或許是礙於名人身分，他沒放自己照片，而是用動畫片角色「毛怪」，原以為可以交到新朋友，但聊天對話無聊，有時還要等對方回應等到天荒地老，他自嘲好像在等看醫生，排到100多號還看不到醫生，最後索性放棄，坦言不好玩。

蕭煌奇也說，年輕時在高雄曾被長輩帶去體驗「上酒店」，他的覺得包廂氛圍跟KTV一樣，進去後他還負責唱歌給大家聽，最後跟長輩朋友說，別人還可以看妹，他卻不行，整趟心得下來就是浪費錢，笑翻眾人。

蕭煌奇去年開通Threads帳號後，常大方自嘲開地獄哏，首篇貼文就說：「讓我來看看你們都在做什麼？」甚至還貼出開車的照片，引來網友笑說要「搶搭冥府快車」，他也在台上演出時曾打趣說「都看不到觀眾」、「不需要提詞機」等。先前有網友問：「我就問！還有什麼事是老師做不到的？！」蕭煌奇回答：「生小孩」，如今他成為人夫，歌迷也開心祝福他邁向人生下一階段，順利如願當人父。

