蕭煌奇婚後首談生子計畫 甜喊每天都在「努力中」
金曲歌王蕭煌奇選在今年1月與圈外女友登記結婚，婚後首次露面受訪。他大方分享甜蜜日常，透露今年將滿50歲的他，與愛妻每天都積極做人中。
蕭煌奇大方分享夫妻倆正積極展開做人計畫，「每天都在努力中。」希望未來能迎來一到兩個孩子，「男生女生都好，不過女生比較貼心。」夫妻倆目前也一起調整作息與飲食習慣，維持健康生活，為迎接新生命做足準備。他也不忘甜讚老婆個性單純、生活節省、沒有物慾，「她不會想買名牌包，真的很單純。」
俗語說「娶某前、生子後」運勢最旺，他透露老婆聽到入圍金曲時比他本人還興奮，不僅第一時間拿手機錄下他的反應，還笑虧他：「怎麼這麼平淡？」被問到是否會帶愛妻走紅毯？他表示老婆個性低調，自認照片拍起來「太胖」，因此婉拒走紅毯，但當天將會在台下觀禮支持，紅毯則由姪女陪同亮相。
好事接二連三，蕭煌奇也宣布將於9月19日重返台北小巨蛋開唱，距離上次攻蛋已相隔7年。他透露妻子是動力火車的鐵粉，自己的演唱會老婆也會自己手刀搶票，「不然會不平衡。」蕭煌奇透露明年將補辦婚禮、蜜月旅行，地點由老婆決定將前往歐美旅行，他甜蜜表示：「她想做什麼，我都會陪她完成。」
蕭煌奇將於9月19日再度登上台北小巨蛋，舉辦全新旗艦級個人巡迴演唱會「BRAVO」，門票將於6月17日中午12：00在寬宏售票系統正式全面開賣。
更多中時新聞網報導
日職》6局8K無失分 孫易磊奪生涯首勝
何潤東驚喜壓軸現身《男公館》
世足》維持奪冠骨幹 阿根廷團結成最大本錢
其他人也在看
54歲朱茵凍齡照曝光「宛如女大生」 時隔8年回歸大銀幕攜手陳奕迅、林熙蕾
久未現身大銀幕、54歲香港女星朱茵，上一部在大銀幕跟觀眾見面作品為2018年《古宅》，時隔八年終於再見她身影，在劇情長片《不得不好死》（暫名）與陳奕迅飾演MIRROR成員柳應廷（Jer）的父母。在釋出的電影開鏡照中，朱茵一頭俏麗短髮，膚色白皙，穿著襯衫模樣宛如女大生，令人驚嘆歲月完全沒在她身上留下痕跡。
追思尹衍樑》獨家曝光追思禮拜 尹崇堯憶父灣聲演奏西洋歌曲悼念
商界聞人、潤泰集團總裁尹衍樑5月底辭世，今（12）日在台北市文山區的靈糧山莊舉行追思禮拜，政商界大老都到場送尹衍樑最後一程，「小尹（尹衍樑獨子、南山人壽董座尹崇堯）回憶父親時，氣氛相當感人，也讓在場親友忍不住拭淚。」尹家親友對本報透露。 …
從香港舞台到台灣 阿肥把文化憧憬融入日常
民視新聞／綜合報導來自香港的阿肥陳婉儀，從小看台灣綜藝節目長大，對台灣的影視文化一直充滿憧憬。2019年，25歲的她來台就讀文化大學大傳系，期間，回香港參加真人秀選美節目肥美人，面對觀眾評論和網路惡評，讓她變得更有勇氣，也更敢挑戰不同的可能。如今，她再次回到台灣，期盼串起香港與台灣之間的文化交流。
太誇張！鄭麗文竟公開罵賴清德「金光黨」 民進黨大將震怒開砲反譏
即時中心／熊家瑜、黃彥翔報導國民黨主席鄭麗文一向以言詞激烈著稱，最近竟又開嗆民進黨「政權建立在謊言上」、還批評總統賴清德是「金光黨」，引發外界譁然。不僅如此，她還質疑，為何綠營至今遲未刪除「台獨黨綱」。對此，民進黨立委林俊憲今（12）日痛批鄭麗文，她過去也曾是民進黨員、更是黨內極端支持台獨派，如今卻跑到國民黨當「大統派」，根本變化太快、簡直令人目不暇給，根本丟臉丟到國外去。
《路跑》2026北港媽祖盃馬拉松賽事新路線即將登場 交通、會場雙升級 全台專車直達一起「為愛而跑」
屬於全台跑者與信眾的心靈旅程再度為愛開跑！歷經歲月淬鍊，「北港媽祖盃全國馬拉松」今年正式迎來第15個年頭。今年 […]
台鐵高雄站18歲女落軌 躲軌道避難層遭普悠瑪撞擊幸運獲救
記者陸瓊娟／高雄報導 臺鐵高雄車站12日17時20分許，一名18歲蔡姓女子在1 A月…
陳盈潔最新病況曝光！許常德突宣布「不會再辦任何音樂會」
72歲台語歌后陳盈潔保外就醫後病況備受關注，音樂人許常德12日在臉書捎來好消息，透露「陳姐意外的又有些好轉」，並分享一段感人善行。上月底音樂會後，許常德撥出部分善款一半，捐助給一位癱瘓近十年、獨居且渴望返校的年輕人。這份在病榻中伸出的援手，讓許常德感嘆，這兩年多來的奔走，彷彿都在遇見這位年輕人的那一刻找到了深刻意義。
換膝關節竟變緊急開腦！跨科醫療團隊及時攔截隱形殺手 救回73歲婦人
73歲梁姓婦人2月間因車禍頭部著地受傷，當時檢查發現輕微蛛網膜下腔出血，經治療後返家休養。由於本身長期受右腳膝關節退化所苦，原訂3月在員榮醫院接受人工膝關節置換手術，未料就在術前評估時，麻醉科醫師發現患者狀況有異，建議進一步檢查，發現此時患者左側顱內已形成大範圍慢性硬腦膜下出血，於是緊急取消膝關節手術，換成開腦手術，這才救了梁姓婦人一命。當時正準備幫梁姓婦人......
蕭煌奇砸8位數玩股票！碰川普關稅3天賠掉一棟房 拒幫老婆操盤霸氣寵妻
【緯來新聞網】第37屆金曲獎入圍名單揭曉，金曲歌王蕭煌奇憑藉新專輯再度風光入圍，這也是他婚後首次迎來
人多欺人少！藍白強行通過「高虹安條款」 綠營女將曝「市長」曾致電施壓
即時中心／熊家瑜報導立法院藍白黨團今（12）日憑藉人數優勢，三讀通過《選罷法》第26條第9款修正案，疑似替新竹市長高虹安今（2026）年的地方選舉解套，被外界戲稱是「高虹安條款」；民進黨立委林淑芬更被媒體直擊，痛罵8名滑手機的白營立委是「超速仔」。對此，綠營立委林楚茵今日也發文痛批，藍白通過《選罷法》修正案只是為了「替自己人解套」；她更揭露，初審時曾有立委接獲「市長」電話施壓。
欣葉NAGOMI又漲價！假日晚餐要1980元 全新「彩膳楽亭」也變貴
吃Buffet變貴了！欣葉日本料理旗下「NAGOMI和食饗宴」近期宣布，為提升服務和料理品質，7月1日起調整價格，餐期價格約上漲100至200元，漲幅最高達12.6%；另外，欣葉日本料理健康店轉型成全新概念店「彩膳楽亭」，餐期價格約上漲280至532元，調幅最高51%。（賴俊佑）
專訪／57歲花系列男神認再婚有「風險」 與女友同居7年仍不登記原因曝光
57歲林煒昔為花系列小生，他與同齡的總經理女友Cora（劉灼梅）交往進入第7年，雖然互稱老公、老婆，卻始終沒有踏進戶政事務所。Cora愛到深處，甜笑給林煒打超高分：「他沒什麼讓我不放心。」林煒則跟多數有過失敗婚姻的人一樣謹慎，認為再婚就代表「風險」。
鄭麗文批：綠遊說美別見我 吳思瑤酸「習近平代言人」
國民黨主席鄭麗文率團到美國訪問，不過卻被爆出遭美國國安會官員臨時取消會面，而鄭麗文也在華府僑宴上反控民進黨動員所有力量，遊說美國國會議員不要見她。對此民進黨立院黨團總召蔡其昌反酸，難道民進黨能夠決定美國官員要見誰嗎？民進黨立委吳思瑤更痛批，鄭麗文訪美言行，根本就是習近平的代言人。
大谷翔平首搭大物捕手狂搖頭 道奇主帥揭投球特殊之處
洛杉磯道奇主戰捕手Will Smith因頸部緊繃不適，日前被放入傷兵名單，球團隨即從3A升上捕手Chuckie Robinson支援。不過總教練Dave Roberts透露，即便球隊補進新捕手，大谷翔平未來登板時仍將繼續搭配「壞小子」Dalton Rushing，顯示球隊對兩人投捕組合的高度信任。
曾沛慈《浪姐7》逆襲奪冠！217分登頂全場傻眼 網喊：終於還她公道
台灣女星曾沛慈近期參加中國選秀綜藝《乘風2026》（俗稱《浪姐7》），表現備受關注。今（12）日節目公布第四次公演個人「乘風值」排名，曾沛慈以217分拿下第一名，成功登頂，終於讓先前屢屢被認為「實力與排名不成正比」的討論畫下句點。林宜君
應佳妤代母出征中正萬華議員 應曉薇讚女「8歲為地方付出」遭網酸
國民黨籍台北市議員應曉薇因捲入京華城變更容積率弊案遭起訴，其女兒應佳妤近期決定接棒參選，代母出征北市第五選區中正萬華區議員，應佳妤近期已陸續在街頭掛起選舉看板，主打海外留學背景，並拋出包括AI學校教育在內等多項政見，試圖在藍營傳統票倉中爭取選民認同。
中職／兄弟雙箭頭6打席退場 平野惠一：做不到給別人！盼全隊看懂訊號
中信兄弟11日交手味全龍，6局上在1、2棒張士綸、岳政華沒有建功下，6局下立刻退場，總教練平野惠一也給出解釋，直言他們2人沒有完成球隊給的目標，因此希望把剩下的打擊機會留給替補選手。
扯爆！世足賽韓國球員「上身體」捷克進攻箭頭 上半場踢到「球衣都被撕破」
體育中心／黃崇超報導2026世界盃足球賽在台灣時間今天（12日）凌晨3點在墨西哥開踢，開幕首日安排兩場賽事，壓軸登場的韓國對決捷克，上半場踢到一半就發生插曲，韓國球員直接把捷克前鋒球衣扯到爆開，淺色球衣當場破出一個大洞，引起球迷關注。
鄭麗文訪美會面層次引關注！郭正亮揭「智庫到政界」差異 藍2026、2028選戰壓力浮現
前立委郭正亮在中天《鄭亦真辣晚報》中，針對國民黨政治人物鄭麗文近期訪美行程進行深度解析，指出其行程設計與美方互動模式，正反映出台灣政黨在華府運作的現實差異，也牽動未來2026地方選舉與2028總統大選布局。
大雨炸屏東! 高樹廣興村"泥流淹路" 鹽埔新圍大排暴漲
南部中心／洪明生、蘇晟維 高雄報導屏東在12日，持續有間歇性的豪大雨，也釀成了些許的積、淹水狀況，在高樹鄉的廣興村，瞬間雨勢沖刷大量泥水下來，導致排水系統應付不及，整個路面全都變成黃澄澄一片，而在鹽埔鄉的新圍大排，同樣因為山上大水下來，水流溢出到路面，但幸好雨勢停止後，都很快就排除。