蕭煌奇婚後首談生子計畫 甜喊每天都在「努力中」

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蕭煌奇1月才剛登記結婚。（ 華納音樂提供）

金曲歌王蕭煌奇選在今年1月與圈外女友登記結婚，婚後首次露面受訪。他大方分享甜蜜日常，透露今年將滿50歲的他，與愛妻每天都積極做人中。

蕭煌奇大方分享夫妻倆正積極展開做人計畫，「每天都在努力中。」希望未來能迎來一到兩個孩子，「男生女生都好，不過女生比較貼心。」夫妻倆目前也一起調整作息與飲食習慣，維持健康生活，為迎接新生命做足準備。他也不忘甜讚老婆個性單純、生活節省、沒有物慾，「她不會想買名牌包，真的很單純。」

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俗語說「娶某前、生子後」運勢最旺，他透露老婆聽到入圍金曲時比他本人還興奮，不僅第一時間拿手機錄下他的反應，還笑虧他：「怎麼這麼平淡？」被問到是否會帶愛妻走紅毯？他表示老婆個性低調，自認照片拍起來「太胖」，因此婉拒走紅毯，但當天將會在台下觀禮支持，紅毯則由姪女陪同亮相。

好事接二連三，蕭煌奇也宣布將於9月19日重返台北小巨蛋開唱，距離上次攻蛋已相隔7年。他透露妻子是動力火車的鐵粉，自己的演唱會老婆也會自己手刀搶票，「不然會不平衡。」蕭煌奇透露明年將補辦婚禮、蜜月旅行，地點由老婆決定將前往歐美旅行，他甜蜜表示：「她想做什麼，我都會陪她完成。」

蕭煌奇將於9月19日再度登上台北小巨蛋，舉辦全新旗艦級個人巡迴演唱會「BRAVO」，門票將於6月17日中午12：00在寬宏售票系統正式全面開賣。

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