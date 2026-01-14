蕭煌奇宣布脫單眾人祝福 網友盤點「地獄列車長」自嘲金句笑果足

歌手蕭煌奇近日公開結婚喜訊，在社群曬出婚戒照片放閃。（翻攝IG@rickyhsiaoofficial）

金曲歌王蕭煌奇在1月8日拋出紅色炸彈，直接在社群曬出對戒宣布脫單！他不改幽默本色，開心跟大家討祝福。這位視障歌王多年來用幽默化解生理缺陷，戲稱自己是「地獄列車長」，用各種自嘲神句跟網友互動，讓不少粉絲稱讚他的心理素質強大。

曾短暫見過光影又失明

先天性白內障的蕭煌奇，4歲手術成功短暫看見光影，又在15歲因為瘋玩電動導致青光眼，視神經萎縮而二度失明，雖然醫療團隊曾評估有復明曙光，但經紀人表示目前醫療科技還無法幫他找回視力，只能定期回診，認真保養眼睛。即便世界再次變暗，他卻仍把對光明的渴望寫成歌，以代表作《你是我的眼》感動了無數聽眾。

幽默自嘲地獄梗多

蕭煌奇在社群上的互動完全沒架子，常化身「地獄列車長」回覆留言，他的地獄語錄在網路瘋傳，經典語錄包含「我不僅會瞎唱，也會瞎說，也會睜眼說瞎話，還有我也愛吃龍蝦，所有的蝦是都在我身上發生」、「來牽新車，誰要當我第一個乘客呢？」、「我沒有偷看耶，我就把簾子拉開就直接看了，這樣應該不算偷窺吧」、「盲測界我說第二，沒人敢說NO.1」、「像我這種目中無人的歌手根本不需要提詞機」等。這種敢於自黑的風格，被網友誇讚每句話都笑果十足，並認為他一定是在充滿愛的環境長大，才能有這麼健全的心態，甚至調侃「天堂拿走他的眼睛，他就去地獄討回來」。

回覆粉絲留言方式大公開

此外，眾人好奇到底盲人怎麼海巡留言？蕭煌奇也大方公開秘訣，透過蘋果iPhone手機的語音輔助功能，只要開啟VoiceOver並搭配聽寫，就能左右滑動聽取網友留言。他強調所有回覆都是自己親手操作，絕對沒有請分身代筆。

