蕭煌奇密戀1年終結單身 登記結婚「剛好今天沒有工作 」

蕭煌奇秀出婚戒。



49歲「金曲歌王」蕭煌奇今（1╱8）驚喜宣布登記結婚，並在臉書分享：「今天沒有笑話、我結婚了、請大家為我們祝福。」他透露在家人的見證下完成這幸福神聖的一刻，但對於老婆的身分，他很低調，僅表示2人是透過朋友結識，彼此相談甚歡，老婆也很喜歡他的音樂，在經過1年多的的相處決定共組家庭，他不改幽默地說：「剛好今天沒有工作沒有商演，日子也不錯，就決定是今天了。」也感謝身邊友人的祝福。

蕭煌奇去年繳出非常豐盛成績單，不僅參加世壯運奪下金牌；國語專輯《沒事的》第3度角逐金曲獎「最佳華語男歌手」，還推出新台語專輯《做一個惜情軟心的人》，並在北京舉辦發布會，更於北流開唱慶祝出道20週年演唱會「朋友你現在好嗎？」。

至於2026新願望，蕭煌奇許下未來可以舉辦全新不同以往形式的演唱會，更期望與交響樂團合作，展開嶄新的音樂旅程；面對工作總是接受各種挑戰的他也不忘享受生活，今年他告別黃金單身漢身分，笑稱要做1個惜情軟心的人也找到了另外一半，決定與另外一半攜手共度下半場人生。

