蕭煌奇強勢問鼎金曲4大獎 乘勝追擊宣布9月再攻蛋

金曲歌王蕭煌奇9月19日再度登上台北小巨蛋開唱。（圖／華納音樂提供）

金曲歌王蕭煌奇9月19日再度登上台北小巨蛋，舉辦全新旗艦級個人巡迴演唱會。本次演唱會以《BRAVO》為名，象徵對音樂與生命最熱烈的喝采。整場演出將回歸最純粹的聽覺震撼，徹底展現蕭煌奇穿透黑暗的聲音渲染力。蕭煌奇打趣地說：「雖然我坐在台上，看不見台下那一整片漂亮的螢光燈海，但只要你們一拍手、一尖叫，那種萬人站起來歡呼的澎湃熱情，我都聽得一清二楚。」

而日前金曲獎公布入圍名單，蕭煌奇憑藉台語專輯《做一個惜情軟心的人》，強勢問鼎「最佳台語男歌手獎」、「最佳台語專輯獎」、「年度專輯獎」，以及與滴燙 Diiton 共同入圍「最佳作曲人獎」四大獎，更將角逐個人生涯第5座台語歌王寶座。

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這次金曲獎入圍對蕭煌奇而言意義非凡，新專輯《做一個惜情軟心的人》細膩描繪了對身邊人事物的珍惜，也寫下不少他現階段對人生的體悟。聽到入圍喜訊後，蕭煌奇感性地表示：「這次入圍要特別感謝評審看見整個團隊的努力，這也是送給一直支持我的歌迷，最棒、最完美的禮物，希望今年能順利把第5座台語歌王寶座抱回家。」蕭煌奇《BRAVO》演唱會門票將於6月17日中午12點開賣。

蕭煌奇《BRAVO》演唱會門票將於6月17日中午12點開賣。（圖／華納音樂提供）

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