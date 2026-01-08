蕭煌奇情史曝光！4年坎坷戀「見光慘分手」他不滿喊：都你們害的

記者林汝珊／台北報導

歌手蕭煌奇今（8）日宣布完成結婚登記，女方真實身分也讓人好奇，僅透露兩人是透過朋友介紹認識，彼此聊得來、相處融洽，交往約一年後決定攜手共度人生。據悉蕭煌奇妻子疑似從事寵物訓練相關工作，是一名外型清秀甜美的專業寵物訓練師。

蕭煌奇過去曾與前任女友交往長達4年，自2017年開始交往，期間歷經分分合合，最終在2021年8月畫下句點。蕭煌奇坦言除了個性不合，也玩笑直呼都是媒體害的：「都你們害的啦！只要被寫一次就分手一次。」

蕭煌奇也曾透露，前段戀情在曝光後承受不少壓力，身為公眾人物的身分，讓感情增添更多不安定因素，甚至一度動念創作一首名為〈見光死〉的歌曲，記錄這段無疾而終的地下戀情。如今宣布成為人夫，也迎來滿滿祝福。

蕭煌奇今登記結婚。（圖／華納音樂提供）

