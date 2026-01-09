蕭煌奇情史豐富！為初戀寫12張點字情書 49歲終於找到幸福
49歲金曲歌王蕭煌奇8日拋出結婚震撼彈，對象是密戀1年多的圈外女友；據悉，蕭太太留著短髮，長相秀氣。回顧蕭煌奇的戀愛歷程，一路跌跌撞撞，終於在49歲有了歸宿。
蕭煌奇的個性開朗、樂觀又有音樂才華，2005年便傳出異性緣佳，不論是電台節目或工作場合，都有異性朋友主動示好。他當時承認，有不少女生朋友，但尚未遇到有感覺的對象。蕭煌奇開出擇偶條件，偏愛細心、耐心、孝順的長髮女生，也欣賞像陳綺貞這樣的創作才女。
蕭煌奇是盲人歌手，曾被問到是否寫過點字情書？他害羞地說有為初戀女友寫過。女方當年移民加拿大，他為了表達思念，以點字筆一字一句寫信，光是「我很想你」四個字，就得用拼音編碼搭配組合音來拼貼，必須全神貫注才不會寫錯，前後共寫了12張紙，浪漫的舉動至今仍讓他回想起來略顯靦腆。2010年他也提及，過去有段刻骨銘心的戀情，因女友家長反對，要她去加拿大，最後蕭煌奇覺得自己的工作不穩定，不能給女方幸福而忍痛提分手。
2008年，蕭煌奇憑一曲〈你是我的眼〉紅遍華語樂壇，歌曲背後的感情故事卻意外掀起話題。他與前女友李芝蘊在節目《快樂星期天》中連線時，女方脫口爆料兩人分手的主因涉及第三者，讓現場氣氛一度尷尬。蕭煌奇趕緊解釋：「那是在跟李講完之後(分手)的事，應該是她朋友跟她說的(有第三者)，不過時間點有差距，可是讓她誤會，感覺還是很對不起。」而這段戀情令他難忘，專輯中多首作品包括〈你是我的眼〉與〈酷酷的溫柔〉，都是以她為創作靈感。
2019年，蕭煌奇推出專輯《候鳥》，主打歌〈天亮就分手〉描寫情感結束的心境，也勾起他過往慘痛的分手回憶。他曾與交往1年多的女友因吵架而冷戰多日，某天返家發現對方悄然搬走，連垃圾桶都不留，讓他當下超心痛，「她什麼都沒解釋就離開」。
蕭煌奇說，當下為了求女友回來，狂打電話聯絡，但女友就是不接電話。蕭煌奇感嘆，自己不太會吵架，通常是冷戰，無奈女友有自己的想法，「她可能對我很失望」。多年後再回首這段戀情，他已經釋懷，認為年少時的衝動終究成為人生的經驗。
蕭煌奇曾先後跟經紀人陳莉莉、助理林巧巧傳緋聞，朝夕相處日久生情，經紀公司則低調回應只是好朋友。蕭煌奇當時表示，家人與同事都希望他早日有歸宿，媽媽有時卻認為「誰要嫁給看不見的人」，所以他對感情一直隨緣。
2021年7月，蕭煌奇曾公開透露有論及婚嫁的女友，但隔年4月他親口證實兩人已分手。蕭煌奇說，這段感情自2017年開始，於2021年8月畫下句點，「分手的原因不外乎就是個性不合」，並幽默笑說戀情曝光後「見光死」。他也透露，這段4年感情是自己提出分手，「人跟人相處的過程合不合很重要，不合就不要拖下去耽誤人家」。
蕭煌奇近年開出理想型條件，包括「聲音好聽、皮膚細、孝順」，也公開欣賞曾寶儀、林志玲的美聲。如今，蕭煌奇宣布結婚，所屬公司華納音樂表示，蕭煌奇和女友是透過共同友人牽線相識，彼此相談甚歡，女方也非常喜歡蕭煌奇的音樂，交往1年多決定共組家庭。
