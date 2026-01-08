蕭煌奇愛妻「氣質面貌」半年前早露出！五月天阿信也沒發現

蕭煌奇在2025年7月就帶著女友欣賞五月天的演唱會。（圖／相信音樂提供）

歌手蕭煌奇今（8日）無預警宣布和圈外祕戀一年多的女友共結連理，手牽手到戶政事務所完成結婚登記，讓大眾又驚又喜，也對「蕭太太」的身分、外型充滿好奇。沒想到有網友立刻挖出半年多前，蕭煌奇在台下欣賞五月天演唱會的畫面，旁邊的短髮氣質女性，就是蕭太太本人，就連阿信都沒有立刻認出。

在蕭煌奇的好消息傳開來後，就有Threads網友憑藉「蕭太太」的短髮、嬌小等特徵，翻出2025年7月4日，蕭煌奇現身五月天大巨蛋演唱會的經典畫面。當時蕭煌奇面對阿信的詢問，「為何不是坐在VIP區，而是坐在觀眾席？」竟回答「啊我坐在哪裡還不都一樣！」讓全場笑翻。

後來蕭煌奇因應要求，清唱一段〈你是我的眼〉帶給現場歌迷滿滿驚喜，而在旁邊的短髮女性友人則是笑開懷，還拿起手機記錄這一切，沒想到隨著喜訊曝光後，眾人才得知她就是蕭煌奇祕戀的女友，如今已晉升為蕭太太。

就連五月天的阿信都沒發現旁邊的短髮女子，正是和蕭煌奇互許終身的蕭太太。（圖／相信音樂提供）

大家當時都沒發現，坐在蕭煌奇旁邊的就是他女友。（圖／相信音樂提供）

此外，今日也有網友幸運撞見蕭煌奇夫婦在戶政事務所，便忍不住拍下照片和大家分享，「大救命！我剛剛就在他們登記的後面椅子，看著他們登記完，真的救命！完全沒想到會剛好遇到！我看背影就想說是俊男美女組合，喔嗚嗚嗚嗚嗚嗚！煌奇哥祝你們幸福」。

華納音樂稍早表示，蕭煌奇和女友是透過共同友人牽線相識的，彼此相談甚歡，女方也非常喜歡蕭煌奇的音樂，決定在歷經一年多的日子後共組家庭。蕭煌奇也不改幽默地說：「剛好今天沒有工作沒有商演，日子也不錯，就決定是今天了。」

