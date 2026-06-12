蕭煌奇拚第5座歌王笑喊「再開五金行」 拋一喜訊
金曲獎常勝軍蕭煌奇再度入圍第37屆金曲獎，以專輯《做一個惜情軟心的人》一口氣入圍金曲台語歌王、最佳作曲人、最佳台語專輯、年度專輯四項大獎，已經得過四次台語歌王的他這次同樣來勢洶洶，笑喊：「期待再開五金行！」更大開地獄哏自虧說，「評審有給我優待票，我有身心障礙手冊，坐高鐵半價，金曲獎應該也有。」
蕭煌奇自出道以來已抱回4座最佳台語男歌手獎及3座最佳台語專輯獎，其中更曾於第19、21、26、29屆金曲獎四度封王，創下台語歌王獲獎次數最多的紀錄。面對有機會拿下生涯第5座歌王獎座，他坦言樂觀以待，「評審一直都很照顧我，也喜歡我寫的歌。如果真的拿到第5座，當然很開心，但還是平常心看待。」他認為，獎項固然是對音樂人的肯定，但作品能否被傳唱、留下來，才更重要，「每一年的評審組成不同，喜歡的音樂也不同，不用太執著得獎與否，好好開心參加就好。」
蕭煌奇將於9月19日再度登上台北小巨蛋，舉辦全新旗艦級個人巡迴演唱會「BRAVO」，門票將於6月17日中午12：00在寬宏售票系統正式全面開賣。
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