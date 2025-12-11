蕭煌奇揪全方位樂團逗陣開唱

金曲歌王蕭煌奇與全方位樂團將在17日於Legacy TERA舉辦「逗陣的 全方位樂團30年」演唱會，他們當年從啟明學校音樂教室組團誕生，一路走過30載兄弟情的樂團再度集結。

日前進行練團，並在現場直播，Kuro買了700多元的滷味、蕭煌奇則扛了板橋在地有名的鹹酥雞，大夥人邊吃邊聊，互動逗趣，向聽眾喊話：「來聽我們講垃圾話。」

蕭煌奇近期行程滿檔，日前抽空日到朋友家拜訪，耳邊突然傳來法拉利跑車轟隆隆的引擎聲，他瞬間像小孩一樣興奮暴衝，直接坐進駕駛座體驗，大家笑問坐在副駕的王俊傑不怕嗎？結果還沒等王俊傑回答，全團先在車外尖叫，「我們才怕好嗎？」蕭煌奇馬上開啟「地獄哏」，幽默大唱〈末班車〉。

蕭煌奇、全方位樂團「逗陣的 全方位樂團30年」演唱會，門票熱賣中，購票可洽寬宏售票系統。團員合體笑料不斷，阿勇被爆從小對「羅曼蒂克的人事物」特別敏感，只要外出演出或在外遇到聲音好聽的女生，一定會想盡辦法留下電話，現在則改成加LINE，還會照三餐問候，甚至自掏腰包買自己的演唱會門票請女孩們來看，他們笑說：「難怪阿勇是團裡第一個結婚生小孩的，五子登科頭一名。」