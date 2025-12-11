蕭煌奇揪全方位樂團開演唱會 扛7百塊滷味邊吃邊直播

【緯來新聞網】金曲歌王蕭煌奇與全方位樂團將於12月17日舉辦《逗陣的 全方位樂團30年演唱會》，昨（10日）團員們相揪練團，現場像回到當年住一起、鬧一起、吵一起的少年時代，日前他們更為宣傳演唱會火速開直播，Kuro揹著七百多塊的滷味回來、蕭煌奇則扛了板橋在地有名的鹹酥雞，還有團員特地買來熱騰騰的麵線，食物攤開就開始邊吃邊開直播。

蕭煌奇領軍全方位樂團合體舉辦《逗陣的 全方位樂團30年演唱會》。（圖／中國民國身心障礙者藝文推廣協會提供）

兄弟們一坐下直接進入「爆料模式」，不少塵封秘辛瞬間被解鎖，其中最讓粉絲笑到不行的，就是團員大爆阿勇從小就對「羅曼蒂克的人事物」特別敏感，只要外出演出或在外面遇到聲音好聽的女生，一定會想盡辦法留下電話，現在則改成加LINE，還會「照三餐」問候，甚至自掏腰包買自己的演唱會門票請女孩們來看，慷慨程度讓團員齊喊：「難怪阿勇是團裡第一個結婚生小孩的！五子登科頭一名就是他啦！」



蕭煌奇近期行程滿檔，一邊商演、一邊發地獄梗，還勤奮「海巡」跟粉絲互動，日前他到朋友家拜訪，耳邊突然傳來法拉利轟隆隆的引擎聲，他瞬間像小孩一樣興奮暴衝，直接坐進駕駛座體驗。大家笑問坐在副駕的王俊傑不怕嗎？結果還沒等俊傑回答，全團先在車外尖叫：「我們才怕好嗎！」蕭煌奇立刻反嗆：「有什麼好怕的？現在交通有管制、馬路都清空，一路順暢！」話外音秒補一句「那祝你一路好走」，蕭煌奇更機智唱起《末班車》，把全場都笑到彎腰。緊接著 Kuro 也跳上駕駛座，宣稱要跟阿奇「尬車」，一群大男人瞬間變回中二屁孩，超鬧畫面也讓粉絲一致預期：演唱會現場一定笑料百出，不來絕對會後悔。

蕭煌奇領軍全方位樂團合體舉辦《逗陣的 全方位樂團30年演唱會》。（圖／中國民國身心障礙者藝文推廣協會提供）

回到起點，蕭煌奇談起全方位樂團三十年來的羈絆仍滿是感動。大家從國小就學、吃住都在啟明學校裡，最單純卻最深厚的感情在那時扎根。三十年後再度同台，他率先喊話：「話不多說，12月17號星期三，我和我逗陣的全方位樂團成軍30年演唱會即將開唱，你們要來嗎？」短短一句立即掀起網路熱潮，粉絲狂刷：「等這天好久了」、「三十年太感人！」、「一定要到現場見證老師們的友情神話！」



由蕭煌奇領軍、全方位樂團合體的《逗陣的 全方位樂團30年演唱會》，將於12月17日限定開唱，門票熱賣中，購票請洽寬宏售票系統

