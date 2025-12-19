蕭煌奇攜手全方位樂團開唱 李炳輝現身力挺

記者王丹荷／綜合報導

金曲歌王蕭煌奇與全方位樂團日前於 Legacy TERA 舉辦《逗陣的 全方位樂團30年演唱會》，為了紀念這段橫跨30年的友情，蕭煌奇特別與王俊傑共同創作新歌〈逗陣的〉，選在演唱會當天同步數位發行，成為送給彼此、也送給歌迷最具重量的紀念。資深歌手李炳輝驚喜現身力挺，蕭煌奇也特別邀他合唱〈流浪到淡水〉，熟悉旋律一響起，全場情緒瞬間湧上。

演唱會一開始便迎來驚喜彩蛋，李炳輝自特地前來為蕭煌奇與全方位樂團站台，並直接上台開唱，讓全場觀眾又驚又喜。據悉，李炳輝是在日前得知這場演唱會消息後，便自己1個人坐車前來北流觀賞，只為親自到場支持這群老朋友。

全方位樂團把「回憶殺」端上舞台，演唱會一開場選唱林強的〈向前走〉揭開序幕，安可時分則以〈鼓聲若響〉作為收尾，前後呼應、情緒拉滿。這2首歌曲正是全方位樂團在創立初期、尚未擁有自己作品時，最常在場子裡嗨唱的歌曲，如今在30週年的舞台再次響起，不只唱回初心，也瞬間勾起全場滿滿的青春記憶與時代回憶殺。

演唱會笑點不斷，王俊傑打趣說因「蕭煌奇瞎得比較晚」，所以2人其實是比較晚才認識，沒想到反而相見恨晚，默契一拍即合，蕭煌奇也自嘲表示，這大概是「最目中無人的演唱會」，讓現場笑成一片。蕭煌奇與全方位樂團也特別邀請啟明學校的師長與學弟妹們一同到場觀賞，回到一切開始的地方，向屬於他們的青春歲月致敬。

在演唱會結束前，團員們依序站上舞台與台下觀眾談心說說話，蕭煌奇勉勵大家，既然都已步入中年，更要好好維護健康，坦言團員中已有2位有糖尿病，希望大家把身體顧好，才能繼續一起唱下去；感性時刻中有歌迷打趣喊他們是「史上最瞎的樂團」，團員們聽了哈哈大笑回應：「沒錯，我們整團7個人全部都是瞎子，果然是史上最瞎的樂團！」

蕭煌奇（左2）與全方位樂團開唱。（中華民國身心障礙者藝文推廣協會提供）

鼓手李斯勇（左起）、貝斯郭謙成、打擊許宗榮、主唱＆木吉他蕭煌奇、鍵盤＆主唱王俊傑、鍵盤周建宇、吹管張林峯舉辦演唱會。（中華民國身心障礙者藝文推廣協會提供）

蕭煌奇（左）、李炳輝合唱〈流浪到淡水〉。（中華民國身心障礙者藝文推廣協會提供）