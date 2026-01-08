蕭煌奇新婚太太「職業超有愛」曾獲國際認證！IG社群被挖出

蕭煌奇的新婚太太身分、職業陸續曝光。（圖／華納音樂提供）

金曲歌王蕭煌奇於8日驚喜宣布結婚，確定和祕戀1年多的圈外女友共度餘生，為娛樂圈投下震撼彈。雖然經紀公司並未透露太多資訊，但「蕭太太」的身分、外型已陸續被翻出，就連IG都曝了光，是一位十分有愛的氣質短髮女生。

據《ETToday星光雲》報導，蕭煌奇的新婚妻子的職業是一名寵物訓練師，常常在粉絲專頁曬出和毛小孩的可愛合照。對此，《中時新聞網》也成功翻到蕭太太的IG帳號，雖然一年多沒有更新，但資歷簡介極其豐富，曾獲ABRA國際認證，主張「正向教育不打不罵」的飼養理念。

廣告 廣告

另外，也可以從過往照片中發現，蕭太太有著俐落又具有氣質的俏麗短髮，笑起來甜美動人，對待動物更是散發滿滿的愛心，看來無論是任何品種的貓貓狗狗，蕭太太都能成功駕馭，和毛小孩們玩在一塊。

值得一提的是，蕭煌奇過去曾多次談到理想伴侶條件，只要是女生，且符合聲音好聽，個性孝順即可。蕭太太也多次在IG中獻聲，略帶中性的磁性嗓音對白，對待毛小孩時，聲線則變得更加柔和。5年前還上傳一段自彈自唱的影片，還獲得好友們讚賞。

對於「蕭太太」的身分，蕭煌奇所屬的華納音樂僅透露，兩人是透過朋友牽線認識，彼此相談甚歡，女方非常喜愛蕭煌奇的音樂，在歷經1年多的日子之後決定結婚，攜手共組家庭。此外，小倆口在去年一同欣賞五月天大巨蛋演唱會時，恰巧被主辦單位錄下畫面，當時大家都不知情，蕭煌奇身邊的短髮女子就是女友。

更多中時新聞網報導

《怪奇物語》「威可那」享受凌晨上工

速食、糖超標 台灣兒童肥胖率30％

湯米李瓊斯34歲愛女驟逝 死因待查