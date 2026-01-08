蕭煌奇新婚妻高清照曝光 被問「奉子成婚」回應了

蕭煌奇嬌妻（左）去年7月4日和他到大巨蛋看五月天演唱會。相信音樂提供



49歲「金曲歌王」蕭煌奇今（1╱8）突宣布登記結婚，卻不多透露新娘身分，只願公開她手戴婚戒和2人背影合照，但網友發現，其實他去年7月4日就帶著對方到台北大巨蛋看五月天5525＋1「回到那一天」25周年巡迴演唱會，當時阿信還走到觀眾席和他互動，也讓女方面貌曝光。

蕭煌奇（左）和老婆今登記結婚。華納音樂提供

對於老婆身分，蕭煌奇很低調，僅表示是透過朋友認識，老婆也很喜歡他的音樂，在經過1年多的的相處決定共組家庭，他不改幽默地說：「剛好今天沒有工作沒有商演，日子也不錯，就決定是今天了。」

據《ETtoday新聞雲》報導，蕭煌奇的老婆被爆是寵物訓練師。對於是否「奉子成婚」？他所屬華納音樂僅表示：「有好消息再告訴大家喔！」

