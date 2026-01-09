蕭煌奇新婚妻「正面照」疑曝光 傳去年現身五月天演唱會

【緯來新聞網】金曲歌王蕭煌奇8日透過社群平台宣布，與交往一年多的女友完成結婚登記。他表示這並非玩笑，正式進入婚姻生活，並分享兩人戴上婚戒的合照，而網友有發現去年蕭煌奇曾出現在五月天演唱會上，當時坐旁邊的女伴疑似就是現任妻子。

蕭煌奇新婚妻「正面照」疑曝光。（圖／翻攝IG）

蕭煌奇表示，當日上午在雙方家人陪同下，前往戶政事務所完成登記結婚，結束長期單身生活。他在貼文中寫道：「沒有要跟你開玩笑，我結婚了，請大家為我們祝福。」這一消息迅速引起各界關注，吸引大量粉絲留言祝賀。



蕭煌奇也幽默提到1月8日之所以成為登記日，是因為當天恰好無工作安排，並認為日子合適，便做出決定。他補充道，與妻子是透過朋友介紹認識，雙方對音樂有共同興趣，經過一年多的交往後，決定共組家庭。



對於妻子的身分，蕭煌奇選擇保持低調，僅透露女方喜歡他的音樂、個性溫柔且理念契合。《ETtoday星光雲》報導指出，女方可能是一位寵物訓練師，經常透過粉絲專頁分享動物訓練知識與貓狗合照，蕭煌奇新婚妻子正面照片也隨之曝光，而有網友也發現去年蕭煌奇現身五月天演唱會時身旁女子就拿手機記錄一切，疑似就是現任妻子，不過對於妻子的身分，經紀公司皆為沒有證實和回應。

