蕭煌奇新婚「愛妻絕美背影照」加碼曝光！公司曖昧回應雙喜臨門說

49歲金曲歌王蕭煌奇，今（8日）突然拋出重大喜訊，宣布和圈外祕戀一年多的女友登記結婚，廣受外界祝福，雖然沒讓老婆露臉，低調護愛，但大家仍對「蕭太太」的身分充滿好奇。對此，華納音樂加碼曝光準新人的甜蜜背影照，也對「雙喜臨門」作出回應。

蕭煌奇今宣布和女友共同邁向人生下個階段，前往戶政事務所辦理結婚登記。只見小倆口的穿著互相輝映，都是採用低調卻又不失隆重的灰色系服裝現身，換上帥氣西裝的蕭煌奇，甜甜地牽著優雅又兼具氣質的女友，共同步入戶政事務所，走在大門的畫面，像是在為未來的婚禮做準備。被問到女友是否懷有身孕，會不會是雙喜臨門？華納音樂語帶保留的回應「有好消息再告訴大家！」

對於女友的身分，華納音樂僅透露，是蕭煌奇交往一年多的女友，是透過彼此友人牽線相識的，不僅兩人相談甚歡，女方也非常喜歡蕭煌奇的音樂，決定在歷經一年多的日子之後共組家庭。蕭煌奇也不改幽默地說：「剛好今天沒有工作沒有商演，日子也不錯，就決定是今天了。」

